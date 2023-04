สวยสมมง! ‘อุ้ม ทวีพร’ มิสแกรนด์ชุมพร คว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023

สนุกสุดแสง มาแรงเกินต้าน สำหรับเวทีการประกวดนางงาม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 : Surpassing Beauty เข้าปีที่ 11 ที่เผ็ด เด็ด มันส์ ดราม่าเดือดเวอร์ ที่ดำเนินมาถึงการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC พระราม 9 โดยมีมิสแกรนด์ 77 จังหวัดเข้าร่วมประชันโฉม

บรรยากาศการประกวดนั้นคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่าย แน่นไปด้วยชาวด้อม แฟนนางงาม สปอนเซอร์หลักและสื่อมวลชน สลับเสียงกรี๊ด ป้ายไฟ เครื่องเป่า เตรียมเอาไว้พร้อมสรรพ

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า มิสแกรนด์ชุมพร “อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส” เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ไปครอง ซึ่งมีศักยภาพนางงาม 3B ได้แก่ Beauty Body Brain คว้ามงกุฎเกียรติยศ Grand Heart หัวใจแห่งแกรนด์ พร้อมรางวัลอีกมากมาย

สำหรับผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์ลพบุรี (Miss Grand Best Seller by TikTok) , มิสแกรนด์เลย (Miss Popular Vote) , มิสแกรนด์เชียงราย, มิสแกรนด์แพร่, มิสแกรนด์นครพนม, มิสแกรนด์หนองบัวลำภู, มิสแกรนด์กรุงเทพฯ, มิสแกรนด์สระบุรี, มิสแกรนด์ภูเก็ต, มิสแกรนด์ชุมพร และมิสแกรนด์นครราชสีมา (Boss’ Choice)

สำหรับ ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายเรียงตามภาค ภาคละ 1 คน ได้แก่ มิสแกรนด์แพร่ มิสแกรนด์เลย มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร มิสแกรนด์ภูเก็ต และคนที่ 5 มาจาก Boss Choice ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

จากนั้น เข้าสู่รอบตอบคำถาม 5 คนสุดท้าย จากนั้นพิธีกรประกาศ รางวัล รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ได้รับมงกุฎ สายสะพาย ได้แก่ มิสแกรนด์เชียงราย, มิสแกรนด์นครพนม, มิสแกรนด์หนองบัวลำภู, มิสแกรนด์สระบุรี, มิสแกรนด์ลพบุรี และมิสแกรนด์นครราชสีมา

และแล้วนาทีระทึกใจก็มาถึง แมทธิว ดีน ประกาศผู้ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ได้แก่ มิสแกรนด์แพร่

รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์เลย

รางวัลรองอันดับ 2 มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

เหลือเพียง มิสแกรนด์ชุมพร จับมือกับ มิสแกรนด์ภูเก็ต จากนั้น พิธีกรประกาศวินาทีผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร “อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส” สวยครบจบทั้ง 3B รับมงกุฎทอง มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คอนโดมีเนียม และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ภูเก็ต

โดย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ในเดือนตุลาคม นี้

สำหรับรางวัลพิเศษ มีดังนี้

รางวัลชุดประจำจังหวัด ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

รางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ ได้แก่ มิสแกรนด์ลำพูน

รางวัล Miss Angelic Face by S45 Clinic ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

รางวัล Thai Vietjet Airport Fashion Look ได้แก่ มิสแกรนด์นครพนม

รางวัล Smart Queen By Regen Smart City ได้แก่ มิสแกรนด์อำนาจเจริญ

รางวัล Lolane Hair Charming Queen ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

รางวัล นางงามผิวออร่า ท้าแดด By Vita S (Dr.Awie) ได้แก่ มิสแกรนด์นครราชสีมา

รางวัล สวยแบบ Rosie’ Master Clinic By มาดามมาลี ได้แก่ มิสแกรนด์ลำปาง

รางวัล Charming By ฉัตร ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

รางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

รางวัล Miss Grand Best Seller by TikTok เข้ารอบ 11 คนโดยอัตโนมัติ ได้แก่ มิสแกรนด์ลพบุรี

รางวัล Miss Popular Vote (เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ) ได้แก่ มิสแกรนด์เลย

รางวัล Best Designer Award 2022 ได้แก่ มิสแกรนด์ปัตตานี

รางวัล Grand Model Award 5 ตำแหน่ง ได้แก่ มิสแกรนด์สุรินทร์, มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน, มิสแกรนด์อุดรธานี, มิสแกรนด์นครปฐม, มิสแกรนด์ลำปาง

รางวัลแนะนำตัวยอดเยี่ยม (Best Introduction) ได้แก่ มิสแกรนด์กระบี่

รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้แก่ มิสแกรนด์เลย

รางวัล Shining Girl By Wink White ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

รางวัล นางงามผิวสวย By Hya Serum Nongchat ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

รางวัล Miss Citra ผิวตัวใส ได้หน้า ได้แก่ มิสแกรนด์ชุมพร

รางวัล WOW By ธนพร Clinic ได้แก่ มิสแกรนด์ภูเก็ต

รางวัล มิสแกรนด์หมอลำ Rising Star ว่าที่นางเอกหมอลำคนใหม่วง ระเบียบ วาทะศิลป์ ได้แก่ มิสแกรนด์ลพบุรี, มิสแกรนด์ศรีสะเกษ และมิสแกรนด์เลย

สำหรับประวัติของ อุ้ม ทวีพร เธอเป็นนางงามมาหลายเวที โดยเป็น มิสแกรนด์จันทบุรี 2017, รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017, รองอันดับ 3 มิสยูไนเต็ดคอนติเนนท์ 2017, เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

จากนั้น เธอมุ่งมั่นสายนางงาม จนสามารถคว้า มิสแกรนด์ชุมพร 2023 และคว้ามงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ได้ในที่สุด

อุ้ม ทวีพร เกิดวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันอายุ 27 ปี มีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเธอได้เรียนจบจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอกบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เธอเคยผ่านงานวงการบันเทิงมาด้วย