สุดยอดนักออกแบบแฟชั่น ‘ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen’

ประกาศแล้ว! สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นจากโครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.

ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi Sabi, นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the souther, นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรี / นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน Line Way of life

รางวัลชนะเลิศ Generation Z ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และ นางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Wave

รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสรชาติ พานิช เจ้าของผลงาน เลื่อมลายวรรณ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริม พัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่น

สำหรับผู้ที่พลาดชมการประกวดงาน SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย