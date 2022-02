“แฟชั่น” และ “โว้ก” สมุดบันทึกความเป็นไปของโลก

ในวาระครบรอบ 9 ปีซึ่งถือเป็น “ก้าวสำคัญ” ของ นิตยสาร Vogue Thailand (โว้ก ประเทศไทย) จึงได้จัดนิทรรศการ “A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry” (อะ แฟชั่น เจอร์นี่ – แอน เอ็กซิบิชั่น ออฟ โว้ก ไทยแลนด์ เจอร์นี่ อิน เดอะ แฟชั่น อินดัสทรี) เพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และประวัติความเป็นมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ตลอด 109 ฉบับนิตยสารและอีกหลากหลายคอนเทนต์ออนไลน์มารวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 9 ปี ของนิตยสารโว้กประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าโว้กไม่เพียงโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องศิลปะและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต จึงอยากนำเสนอออกมาในรูปแบบนิทรรศการ

และหากมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งรู้ตัวว่าจะได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารโว้กประเทศไทย ภาพแฟชั่นในความทรงจำจากปี 1980 เริ่มตั้งเค้าและจุดประกายจินตนาการในความคิดของผมอีกครั้งด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันแจ่มชัดและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ แจ็กเกตสูทเสริมไหล่ เครื่องประดับทองชิ้นโต ทรงผมยีฟู หากเมื่อกระบวนการทำงานที่แท้จริงเริ่มก้าวไปพร้อมกับทีมงานทุกชีวิตเป้าหมายของเราก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วยเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “แฟชั่น” และ “โว้ก” คือสมุดบันทึกความเป็นไปของโลก

“โว้กประเทศไทยมีจุดยืนที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อในการนำเสนอภาพแฟชั่นที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับวัฒนธรรมไทย สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ของผมและผลลัพธ์ท้ายสุดทั้งหมดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไร้ซึ่งแรงสนับสนุนจากทีมงานชาวไทยทุกคน ที่ผมเชื่อมั่นและไว้ใจ เพราะผมระลึกอยู่เสมอว่าความสามารถและทักษะของคนไทยนั้นไม่ด้อยกว่าใครในโลก ผมจึงถือโอกาสการครบรอบปีที่ 9 ของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นี้ เพื่อยกย่องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยทุกๆ คนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต”

ภายในงานมีคนดังหลากหลายวงการ อาทิ จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล, จงกล พลาฤทธิ์, สธน ตันตราภรณ์, คณชัย เบญจรงคกุล, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, สุวดี พึ่งบุญพร, ชวมณฑ์-พัชรพิมล-ภณภิสา ปวโรดม, มิลิน ยุวจรัสกุล, พอล สิริสันต์, เจนสุดา ปานโต, แอนชิลี สก็อต-เคมมิส ฯลฯ ที่มาร่วมฉลองครบรอบ 9 ปีให้กับนิตยสารโว้กประเทศไทยอีกด้วย