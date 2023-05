แลนด์มี่ สีสันซัมเมอร์

กลิ่นอายจากวัฒนธรรมในยุค 60’s จังหวะเสียงดนตรีของ ซอนนี่ แอนด์ เชอร์ คู่รักนักร้องป๊อปชาวอเมริกัน เป็นพลังขับเคลื่อนทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกของผู้คนในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-1970 ล้วนบอกเล่าถึงบรรยากาศของคอลเลคชั่น Landme Spring/Summer 2023 “I GOT YOU BABE” ผลงานการสร้างสรรค์ล่าสุดของครีเอทีฟไดเรกเตอร์ มี่-เนตรดาว วัฒนะสิมากร ที่หยิบยกแรงบันดาลใจจากเพลงของ Sonny & Cher มาถ่ายทอดผ่านโครงชุดต่างๆ พร้อมเรียกชื่อคอลเลคชั่นตามชื่อเพลงของพวกเขาว่า “I GOT YOU BABE”

ภายในงานได้คนดัง อย่าง นันทญา ภิรมย์ภักดี, จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล, ณัฐณิชา บูรพชัยศรี มาร่วมอัพเดตคอลเลคชั่นใหม่คับคั่ง

สำหรับคอลเลคชั่นนี้อัดแน่นไปด้วย ลายพิมพ์ 2D รูปดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ สอดแทรกเทคนิคงานแฮนด์เมด เช่น การถักโครเชต์รูปดอกไม้และหัวใจที่สื่อถึงความรัก ซึ่งมีดีเทลการทับซ้อนดอกไม้แบบ 3D ผสมผสานกับลูกไม้สื่อถึงฤดูร้อนในยุค 60’s ที่เต็มไปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ดอกไม้ หัวใจ และสีอันโดดเด่นอย่าง สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีม่วง เป็นต้น แต่ยังคงผสมผสานดีเอ็นเอของแลนด์มี่ ที่สอดแทรกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสายรัด กระดุม ลายพิมพ์ ที่ช่วยส่งเสริมลูกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมคอมพลีตลุคด้วยเครื่องประดับ รองเท้า และกระเป๋า ที่ได้ปรับองค์ประกอบสำคัญอย่างดอกไม้และสีหลักของคอลเลคชั่นให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น

