สยามเซ็นเตอร์ เขย่าวงการศิลปะ ผุดศูนย์รวมผลงานอาร์ตอินสตอลเลชั่นระดับโลก

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ไม่เคยหยุดนิ่งในการเป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หลงใหลศิลปะทุกแขนงได้สัมผัส ใกล้ชิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ระดับโลก นำเสนอผลงานศิลปะและดีไซน์ทุกแขนง ซึ่งที่ผ่านมาสยามเซ็นเตอร์ได้บุกเบิกเป็นผู้นำในการนำศิลปะและผลงานมาสเตอร์พีชมาให้คนไทยได้สัมผัสเป็นเวลายาวนาน

ล่าสุดสยามเซ็นเตอร์ได้คว้าสุดยอดศิลปินนักออกแบบชื่อดังจากประเทศเยอรมัน นายโทเบียส เรห์แบร์เกอร์ (Tobias Rehberger) มาจัดแสดงผลงานอินสตอลเลชั่นอาร์ตสุดสร้างสรรค์ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน “Siam Center presents Tobias Rehberger’s Siam Art Project” ผลงานที่สร้างความตื่นตะลึงไปกับท่วงทำนองเสียงเพลงผสานไปกับแสงไฟสุดตระการตา ซึ่งถูกออกแบบมาให้ล้ำสมัยต้อนรับยุค4.0 ด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกและมีการโต้ตอบกับอาร์ตอินสตอลเลชั่นผ่านเสียงเพลง เพราะเสียงจังหวะของดนตรีจะมีปฏิกิริยากับผลงานเมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นแสงไฟบนผลงานจะกระพริบและเกิดแสงตามจังหวะเสียงดนตรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปท์ Free Wi-Fi Free Parking Free coffee and Freedom ที่จะทำให้ทุกคนพบกับอิสระแบบไร้ขีดจำกัด ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561

ชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจกรรมการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ได้ผลักดันวงการศิลปะของเมืองไทยอย่างเต็มตัวเสมอมา ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอศิลปะนวัตกรรมการออกแบบที่สร้างสรรค์ทั้งจากศิลปินคนไทยและศิลปินระดับโลก รวมไปถึงนำผลงานมาสเตอร์พีซจากศิลปินนักออกแบบระดับโลกมาเผยแพร่และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันจนเป็น Absolute Siam ที่มีเพียงที่สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หลงใหลในงานศิลปะมาเยี่ยมชมและต่อยอดพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ”

ที่ผ่านมาสยามเซ็นเตอร์ได้รับเกียรติจากศิลปินระดับโลกมากมายมาร่วมสร้างผลงานที่ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน M/M (Paris) มาธิอาส โอกุสตินิอัค (Mathias Augustyniak) และ มิกาเอล อัมซาลัก (Michael Amzalag) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินผู้ทรงอิทธิพลในงานแฟชั่น ศิลปะ ดนตรี เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้าน ทั้งแฟชั่นดีไซน์, กราฟฟิกดีไซน์, อาร์ต ไดเร็คชั่น และงานสร้างสรรค์อาร์ต ออพเจ็ค มีผลงานร่วมกับแบรนด์ดัง และศิลปินระดับโลกมากมาย ล้วนเป็นผลงานที่การันตีถึงฝีมืออย่างมากล้น โดยศิลปิน M/M (Paris) มาผลิตผลงานศิลปะให้กับสยามเซ็นเตอร์ ชื่อว่า “A Cheerful Spring of ‘Froses’ in The Flock of Golden Birds” เป็นอินสตอลเลชั่น อาร์ต สูง 6 เมตร กว้าง 3.75 เมตร ทำจากโลหะตกแต่งสี พร้อมตกแต่งพื้นผิวภายนอกด้วยวัสดุสะท้อนเงา ประดับด้วยโคมไฟโปร่งแสงสีขาวที่ให้ความอบอุ่น นอกจากนี้ยังออกแบบเหล่านกสีทองประกอบเข้ากับโครงสร้าง และประดับยอดของประติมากรรมด้วยลูกบอลสกรีนลายซิกเนเจอร์ เป็นผลงานเพื่อฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่

จากนั้นสยามเซ็นเตอร์สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สู่วงการศิลปะและงานออกแบบแนวไทโปกราฟี (Typography) โดยเชิญสุดยอดนักออกแบบผู้โด่งดังจากประเทศอังกฤษ “ฌอน ฟรีแมน” (Sean Freeman) สร้างผลงานมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก การันตีด้วยรางวัลการออกแบบจากหลายเวที มาร่วมโชว์สุดยอดผลงานการสร้างสรรค์และดิสเพลย์ตัวอักษรไทโปกราฟี A-Z อย่างเต็มรูปแบบ ครั้งแรกของเมืองไทย “Absolute Siam Fashion Capital Installation Art” สร้างสรรค์อาร์ทพีซตัวอักษร A-Z โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นตัวตนของสยามเซ็นเตอร์ นำมาเรียงรายสร้างเป็นตัวอักษรรูปร่างต่างๆ จนเป็นอินสตอลเลชั่น อาร์ทสุดตระการตา

ตามด้วยงานที่สยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับเมดิคอม ทอย คอร์ปอเรชั่น (Medicom Toy Corporation) ผู้ผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ยกกองทัพฟิกเกอร์แบร์บริคอย่างเต็มรูปแบบมาจัดที่สยามเซ็นเตอร์ ถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!! โดยได้รับเกียรติจาก 80 ศิลปินชื่อดังระดับโลกมาร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ผลงานผ่านฟิกเกอร์แบร์บริคกว่า 80 ตัว พร้อมเปิดตัวแบร์บริค Absolute Siam ขนาดยักษ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มวยไทย” มีความสูงถึง 2.1 เมตร และยังได้รับเกียรติจาก “เอดิสัน เฉิน” (Edison Chen) ศิลปินนักออกแบบชาวฮ่องกงเดินทางมาร่วมเปิดงานนี้อีกด้วย

อีกหนึ่งสุดยอดผลงานระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นประติมากรรมระดับ World Class Installation Art ในชื่อผลงาน “INvertical” ที่เกิดจากการ Collaboration ร่วมกับ ทีม SOFTlab ซึ่งประกอบด้วยดีไซเนอร์ 3 คน นำโดย ไมเคิล ซีวอส (Michael Szivos) และทีมดีไซเนอร์ อลิซาเบธ แอนน์ (Elizabeth Anne) และ อเล็กซานเดอร์ มิเกล่า มาล่า (Alexandra Mikaela Marla) เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงศิลปะในระดับสากล โดยสุดยอดประติมากรรม “INvertical” สร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Upside Down” หรือ ดีไซน์ทิศทางกลับหัว แขวนตัวลงมาจากเพดาน ภายในสยามเซ็นเตอร์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 5 เมตร มีความสูงมากกว่า 10 เมตร รังสรรค์จากวัสดุแผ่นพลาสติกไมล่าชนิดพิเศษ ที่ทาง SOFTlab คิดค้นด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ติดตั้งไฟ LED กว่า 1,200 ดวงเพื่อให้เกิดประกายแสงไฟแวววาวทุกส่วนของชิ้นงาน โดยทุกๆชิ้นงานประกอบด้วยมือเท่านั้น

สำหรับปีนี้สยามเซ็นเตอร์ได้รับเกียรติจาก โทเบียส เรห์แบร์เกอร์ ซึ่งมีผลงานระดับโลกที่โดดเด่นมากมาย อาทิ ในงาน Venice Biennale 2003 (เวนิส เบียนนาเล่ 2003) มร.โทเบียส ได้สร้างสรรค์ผลงานอินสตอลเลชั่นที่สะกดสายตาผู้ชม เป็นโคมไฟแก้ว ซึงใช้สวิตช์เปิด triggers และตั้งอยู่ 7 แห่งทั่วโลก รวมทั้งมีนิทรรศการแสดงผลงานหลากหลายที่ และทำผลงานร่วมกับ แบรนด์ต่างๆ อาทิ MCM X TOBIAS REHBERGER COLLECTION เป็นต้น สำหรับที่สยามเซ็นเตอร์ ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมกันทำอาร์ตอินสตอลเลชั่น ในงาน “Siam Center presents Tobias Rehberger’s Siam Art Project” ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จะยังคงสร้างปรากฎการณ์ Be the First!! พบกับสิ่งที่คุณไม่เคยพบ และพร้อมเขย่าวงการศิลปะ นำผลงานอาร์ตอินสตอเรชั่นระดับโลก รวมไปถึงสุดยอดผลงานจากศิลปินคนไทยมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องและต่อไป สามารถติดตามปรากฎการณ์นี้ได้ที่ www.siamcenter.co.th