ครัวไทย อันดับ 30 โลก ‘พะแนง-มัสมั่น-แกงเขียวหวาน’ ขึ้นแท่นเมนูดีที่สุดของปี 2022

ครัวไทย อันดับ 30 ของโลก ‘พะแนง-มัสมั่น-แกงเขียวหวาน’ ขึ้นแท่นเมนูที่ดีที่สุดของปี 2022

Tasteatlas เว็บไซต์คู่มือเดินทางอิงประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารแบบดั้งเดิม ต้นตำรับ ตามบทวิจารณ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนักวิจารณ์อาหาร

ล่าสุด ได้ประกาศรางวัล tasteatlas AWARDS 2022 ในหัวข้อ 95 อันดับ “อาหารที่ดีที่สุดในโลก” (Best Cuisines in the World) ซึ่งจัดอันดับตามการโหวตจาก ส่วนผสม เมนูอาหารและเครื่องดื่ม

ปรากฎว่า ประเทศไทย ติดอันดับที่ 30 โดยได้คะแนน 4.16 ดาว ส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของประเทศอิตาลี

ขณะเดียวกัน tasteatlas ยังได้ประกาศรางวัล ในหัวข้อ 100 อันดับ “อาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดในโลก” (Best Traditional Dishes in the World)

ปรากฎว่า อาหารจากประเทศไทย ติดโผ ถึง 3 ราย ได้แก่ อันดับที่ 6 พะแนง (คะแนน 4.8 ดาว) อันดับที่ 40 มัสมั่น (คะแนน 4.6 ดาว) และอันดับที่ 73 แกงเขียวหวาน (คะแนน 4.52)