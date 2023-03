TasteAtlas ยกเมนู ‘พะแนง’ อันดับ 1 สตูว์ที่ดีที่สุดในโลก ‘มัสมั่น’ อยู่ที่ 8

เป็นอีกครั้งที่ “อาหารไทย” ติดอยู่ในลิสต์ของเว็บไซต์ TasteAtlas ที่ให้ข้อมูลด้านอาหารจากทั่วโลก โดยครั้งนี้เมนู “พะแนง” นำโด่งเป็นอันดับ 1 (คะแนน 4.8 ดาว) ในหัวข้อ “10 Best Rated STEWS in the World” นอกจากนี้ ยังมีเมนู “มัสมั่น” อยู่ในอันดับ 8 อีกด้วย (คะแนน 4.6 ดาว)

Advertisment

เบื้องต้น TasteAtlas อธิบายถึง “พะแนง” ว่าแกงพะแนงเป็นแกงไทยประเภทหนึ่ง มีเนื้อข้นและรสเค็มหวานของถั่วลิสง ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่ตุ๋นกับพริกแห้ง ใบมะกรูด กะทิ ผักชี ยี่หร่า กระเทียม ตะไคร้ หอมแดง และถั่วลิสง

เนื้อสัตว์ที่ใช้ในแกงพะแนงมักจะเป็นเนื้อวัว ไก่ หรือเป็ด และตามธรรมเนียมดั้งเดิมแล้วอาหารจานนี้จะไม่ใส่ผักใดๆ

Advertisement

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด “10 Best Rated STEWS in the World”