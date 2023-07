การเดินทางครั้งใหม่ของ ‘ลาวญวน’ เผยสเน่ห์วิถีการกินในสไตล์อินโดจีน

กลิ่นอายวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานระหว่าง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว-เวียดนาม และกลิ่นหอมของอาหารที่คุ้นเคย คละคลุ้งไปทั่วบริเวณ เมื่อย่างก้าวเข้าไปยังร้าน ‘ลาวญวน’ ที่ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Art of Mixing’ ซึ่งจะถ่ายทอดทุกเรื่องราวของลาวญวนผ่านวิถีชีวิต และวัฒธนธรรมของทั้ง 3 ประเทศ ที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดนครพนม กับบรรยากาศที่หวนให้นึกถึงช่วงเวลาในอดีต เป็นการนำวิถีชีวิตมาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลป์ ราวกับย่อบรรยากาศและสถาปัตยกรรมจากนครพนมมไว้ที่ร้าน พร้อมกับการครีเอท Store Experience และ Dining Experience เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พิเศษเฉพาะร้านลาวญวนโดยเฉพาะ

Advertisment

Advertisement

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือมีการเพิ่มเติมด้วยการนำรูปแบบอาคารสไตล์ยุโรปมาปรับใช้กับคู่สีใหม่ เขียว-เหลือง, หมวกชาวญวน และแลนมาร์คต่าง ๆ ของบ้านเมือง มาใช้ในการตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบยูนิฟอร์มพนักงานใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจที่ดึงเอาสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครพนมอย่าง ‘หอนาฬิกา’ มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

Advertisement

ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ลาวญวน ต่อยอดมาจากตำมั่ว โดยมีการเพิ่มเมนูญวนเข้าไป แต่ความจริงแล้วเราพัฒนามาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง ๆ ของคนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และผู้คนริมน้ำโขง ซึ่งมีแนวทางการรับประทานอาหารที่ผสมผสานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

“ซึ่งนครพนมเป็นจังหวัดที่มีคนเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เราจะได้เห็นร้านอาหารเวียดนามในนครพนมที่มีทั้งแหนมเนืองและส้มตำอยู่ด้วยกัน สัมผัสถึงรสชาติของอาหารเวียดนามในแบบฉบับของคนไทย ถือเป็นรสชาติที่แตกต่างจากอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิม เราเลยอยากทำแบรนด์ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงขึ้น จนเกิดเป็นแบรนด์ ลาวญวน ที่บอกเล่าเรื่องราวของอาหารอินโดจีนในฉบับคนนครพนมแท้ ๆ”

มยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล่าเรื่องราวของการเดินทางครั้งใหม่นี้ว่า “การสื่อสารของแบรนด์ลาวญวนจะถูกสื่อสารผ่าน The New Storytelling with New Experience ที่สื่อสารบนหัวใจสำคัญของแบรนด์ที่จะพาลูกค้าเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมกันและร่วมลิ้มรสชาติคุ้นเคยกับความรู้สึกใหม่”

เมื่ออาหารถูกเสิร์ฟลงโต๊ะ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเมนูไฮไลท์ที่ถูกคัดสรร และถูกปรุงรสอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรสชาติมีความกลมกล่อม และลึกซึ้งมากที่สุด

ประเดิมที่เมนูแรก เป็นเมนูอาหารประจำเวียดนามที่คุ้นเคยอย่าง ‘แหนมเนืองโรล (สด)’ เป็นการนำแหนมเนืองที่คุ้นเคย มาปรับรูปแบบให้รับประทานได้งายยิ่งขึ้น สะดวก อร่อย พร้อมรับประทานในคำเดียว อัดแน่นด้วยผักสดกรอบ ฉ่ำ ครบเครื่องแหนมเนืองแท้ ๆ ห่อด้วยแผ่นแป้งบางเหนียวนุ่ม หมูเนื้อแน่น และน้ำจิ้มที่แสนกลมกล่อม

เมนูถัดมา ‘ปากหม้อญวน’ แป้งที่เหนียวนุ่ม บางกำลังดี ห่อด้วยเนื้อหมูผัดกับต้นหอม ทานคู่กับน้ำจิ้มรสหวาน เสิร์ฟพร้อมกับมะนาวซีกที่ใช้บีบลงในน้ำจิ้ม ช่วยเพิ่มมิติของรสชาติ เป็นสูตรเฉพาะส่งตรงจากนครพนม

ต่อไปเมนู ‘เมี่ยงปลาทับทิมทอด’ เป็นการนำวิถีชิตการกินปลาของชาว ลาว – ญวน นำมาถ่ายทอดออกมาเป็นวิธีการทำปลาที่สมบูรณ์แบบ ปลาทับทิมขนาดใหญ่ แล่ชิ้นพอดีคำทอดจนเหลือง หนังกรอบ เนื้อด้านในชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงและผักสดนานาชนิด ห่อกินกันแบบเต็มคำอร่อยเพลินทั้งครอบครัว

ซดซุปให้คล่องคอ กับเมนู ‘ไก่ต้มริมโขง’ เป็นการนำไก่บ้านที่ถูกเลี้ยงตามวิถีชีวิตริมฝั่งโขง ซึ่งมีกรดยูริกต่ำ เนื้อแน่นฉ่ำ แต่มันน้อยตามเสน่ห์ของไก่บ้าน ถูกนำมาต้มกับเครื่องต้มยำ พร้อมผักสมุนไพรอีสาน ที่แซ่บและมีความต้นตำรับไม่เหมือนใคร

แซ่บซี้ดกับ ‘หมูยอทรงเครื่อง’ หมูยอที่ส่งตรงจากจังหวัดนครพนม หมูยอทำมือชื่อดังที่พิถีพิถันกันจนไม่ต่างอะไรจากงานคราฟท์ดี ๆ ทั้งการ ผสม ปรุง และปั้น หรือแม้แต่การเลือกเนื้อหมู ล้วนมีกรรมวิธีเฉพาะที่ส่งต่อกันภายในตระกูลเท่านั้น

มาที่เมนูสุดคลาสสิกอย่าง ‘ปอเปี๊ยะทอด’ ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้คือส่งตรงจากเป๋าปิ่ง ประเทศจีน สู่ปอเปี๊ยะ ที่ถูหผสมและปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์เวียดนามได้อย่างลงตัว จากไส้ที่เป็นสไตล์จีนและเป็นของทานเล่นเพื่อให้เป็นสิริมงคล ก็ปรับเป็นหมูผัดและน้ำจิ้มรสออกหวาน สไตล์เวียดนามที่มีความเป็นสตรีทฟู้ดมากขึ้น

ต่อมากับเมนู ‘ผัดหมี่มั่ว’ ผัดหมี่เส้นเหนียวนุ่ม ผัดกับซอสรสกลมกล่อม เคลือบเส้นทุกอณูโปะด้วยไข่นุ่ม ๆ เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงผักสดกรอบ และพริกป่น สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มควํามแซ่บอีกระดับ

ไฮไลท์สุดท้าย อาหารที่คนไทยชอบรับประทานเป็นประจำ ‘ตำลาวสตูรแม่น้อย’ เมนูที่กลั่นกรองวัฒนธรรมการกินของลาว มาอยู่ในจานได้เป็นอย่างดี แซ่บถึงเครื่อง หอมพริกแห้งอย่าบอกใคร รสชาติก็นัวด้วยปลาร้าคุณภาพจากตำมั่ว คลุกเคล้ากับเส้นมะละกอสับกรอบ

ประสบการณ์ใหม่เหล่านี้จะทำให้รู้จักการรับประทานอาหารแบบวิถีอินโดจีนอย่างแท้จริง สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดนครพนมที่มีการผสมผสานหลากวัฒนธรรมแต่สอดประส่านกันอย่างลงตัว ผ่านเมนูที่ขายดีตลอดกาล และยังมีเมนูอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เสิร์ฟมาในจานชามและบรรยากาศบนโต๊ะอาหารแบบใหม่

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ได้ที่ร้านลาวญวน และติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ เฟซบุ๊ก : laoyuanByTummour หรือ Line @ZENGroup TH