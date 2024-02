เชฟประชัน มือ 1 ฟู้ดสไตลิสต์ ปรุง3เมนู ‘หอยโฮตาเตะ’ เปิดสูตร ‘น้ำยำวาซาบิ’ จี๊ดๆ

‘เชฟประชัน’ มือ 1 ฟู้ดสไตลิสต์ ปรุง3เมนู ‘หอยเชลล์โฮตาเตะ’ เปิดสูตร ‘น้ำยำวาซาบิ’ สุดจี๊ด

เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่รังสรรค์อาหารได้อย่างหลากหลาย สำหรับ “โฮตาเตะ” (Hotate) หรือหอยเชลล์ ที่มีถิ่นกำเนิดจากน่านน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศญี่ปุ่น

โดยล่าสุด ฟู้ดส์คลาสสิค จัดกิจกรรม Hotate Festival The taste of the Ocean By Foods Classic นำผู้ประกอบการธุรกิจอาหารร่วมลิ้มชิมรสอาหารฝีมือ “เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์” ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย รังสรรค์เมนูจากหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่น

โดยมี “เคโกะ ยามาดะ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดส์คลาสสิค จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ที่มติชน อคาเดมี ประชานิเวศน์ 1

ทั้งนี้ เชพประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ เชฟใหญ่แห่งวงการอาหาร ปรมาจารย์ด้านฟู้ดสไตลิสต์ ได้ถ่ายทอดมุมมองการออกแบบอาหารและการจัดวางหอยโฮตาเตะ กับ 3 เมนูพิเศษ

ประเดิมด้วย “โฮตาเตะซาซิมิซอสวาซาบิจี๊ดจ๊าด” ใช้หอยโฮตาเตะมาสไลซ์เป็นชิ้นบางๆ พอดีคำ วางบนน้ำยำผสมวาซาบิ 2 แบบ คือ วาซาบิ 505 กับซากิ ซากิ วาซาบิ ปรุงรสได้กลมกล่อมครบทุกรสชาติทั้งหวาน เปรี้ยว เค็ม ซ่อนความเผ็ดปลายลิ้น คลุกเคล้ากับความสดของหอย เรียกได้ว่า จี๊ดจ๊าดสมชื่อ

ทั้งนี้ เชพประชัน ได้เผยสูตร “น้ำยำผสมวาซาบิ” ที่ทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

วัตถุดิบ ประกอบด้วย พริกขี้หนูเขียว 15 กรัม กระเทียมไทย 5 กลีบ ผักชีไทย 25 กรัม ผักชีใบเลื่อย 25 กรัม น้ำปลา 75 กรัม น้ำตาลปี๊บ 60 กรัม น้ำมะนาว 40 มิลลิลิตร น้ำส้มสายชู 30 มิลลิลิตร วาซาบิ 15 กรัม

วิธีทำ ก็ง่ายๆ โดยนำส่วนผสมทั้งหมด มาปั่นเข้าด้วยกัน ก็จะได้น้ำยำผสมวาซาบิ รสชาติกลมกล่มซ่อนความเผ็ดจี๊ดจ๊าดปลายลิ้น

ใครชอบแซ่บๆ ต้องจัด!!

ต่อด้วย “โฮตาเตะย่างซอสทรัฟเฟิล” เชฟประชันนำโฮตาเตะไซซ์ใหญ่ มาย่างให้สุกพอดี เพื่อให้เนื้อนุ่มฉ่ำข้างใน ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลหอมๆ ปิดท้ายวางด้านบนด้วยไข่ปลาแซลมอน ยามาจู ของทาง Foods Classic ที่ปรุงรสมาอย่างดี

ปิดท้าย “พาสต้าเย็นซอสปอนซึและโฮตาเตะย่าง” ใช้โฮตาเตะ นำมาย่างให้สุกพอดี เสิร์ฟคู่กับพาสต้าเย็นและซอสปอนซึ กลมกล่อมหอมกลิ่นย่างเคล้ากับเส้น

3 เมนูอิ่มอร่อยกันทุกคำ

ทั้งนี้ โฮตาเตะ (Hotate) เป็นหอยเชลล์ที่มีถิ่นกำเนิดจากน่านน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติโดยแท้ มีความแตกต่างจากหอยเชลล์ของไทยทั่วไปตรงขนาดของโฮตาเตะจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก ลำตัวหนา และมีราคาที่สูงกว่า โฮตาเตะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดจะอยู่ที่จังหวัดฮอกไกโด เพราะแหล่งธรรมชาติทางทะเลรอบเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในเขตอบอุ่น น้ำทะเลมีอุณหภูมิที่สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้หอยเชลล์จากที่นี่มีความสด สะอาด สีขาวนวล รสชาติหวานมีกลิ่นอายของทะเลธรรมชาติ และเนื้อสัมผัสนุ่ม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในหอยหนึ่งตัวจะมีเนื้อเพียงก้อนเดียว ถือเป็นสุดยอดวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

โฮตาเตะสามารถนำมารังสรรค์ได้หลากหลายเมนู เช่น โฮตาเตะซาซิมิ ซูชิหน้าโฮตาเตะ ข้าวหน้าโฮตาเตะ หรือจะทานคู่กับเปลือกส้มยูซุฝานบางๆ ป้ายซากิซากิวาซาบิ จิ้มซอสโชยุ ก็อร่อยทั้งนั้น