ททท.ภาคอีสาน เตรียมจัดคาราวาน อีสานสัญจรฯ เคลื่อนขบวนน้ำใจสู่สุรินทร์-ศรีสะเกษ

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งสำคัญในโครงการคาราวานขับรถยนต์ท่องเที่ยว ตอน “อีสานสัญจรเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยชายแดน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2568 ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำส่งสิ่งของบริจาคและกำลังใจไปมอบให้กับทหารชายแดนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการไปช่วยเยียวยาให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในดินแดนอีสานใต้อีกด้วย

