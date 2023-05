พราด้าบิวตี้ เปิดตัวน้ำหอมซิกเนเจอร์ สะท้อนผู้หญิงยุคใหม่

พราด้าบิวตี้จัดงานเฉลิมฉลองแด่ “น้ำหอมซิกเนเจอร์” สำหรับผู้หญิงกลิ่นใหม่ “PRADA PARADOXE” เผยอิสระของการโอบรับทุกมิติที่แตกต่าง ดั่งคำกล่าวที่ว่า “NEVER THE SAME, BUT ALWAYS HERSELF” ที่ Ojo Bangkok ชั้น 76 The Standard Bangkok Mahanakhon

Advertisment

Prada Paradoxe บอกเล่าตัวตนผู้หญิงในแบบฉบับพราด้าที่เติบโตขึ้นและยากจะให้คำจำกัดความ เธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่ทว่ายังคงรักษาตัวตนเอาไว้เสมอ กลิ่นหอมใหม่นี้โอบรับทุกมิติที่แตกต่างในตัวผู้หญิง ด้วยช่อดอกไม้สีขาวคลาสสิกเหนือกาลเวลาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ สู่กลิ่นซิกเนเจอร์แนวอาวองการ์ดล้ำสมัยที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในขวดทรงสามเหลี่ยมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในรูปแบบที่คาดไม่ถึง

สะท้อนผู้หญิงยุคใหม่