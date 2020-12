เปิดอันดับศิลปินยอดสตรีมสูงสุด ‘BTS-BLACKPINK’ แชมป์ เพลง ‘คิด(แต่ไม่)ถึง’ มาแรงที่หนึ่ง

เป็น 1 ในแอพพลิเคชั่นเพลง ที่ได้รับความนิยมของคนไทย สำหรับ Spotify ที่ล่าสุด ประกาศรายชื่อ 2020 Wrapped: ศิลปินไทยติดอันดับทั้งเพลงและพอดแคสต์ที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งแรกในไทย ดังนี้

เพลง

เรียกว่ายังเป็นกระแสต่อเนื่องในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ โดย BTS เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทยในปี 2020 ตามมาด้วย ตามมาด้วย BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง และอันดับสามคือศิลปินรุ่นใหม่ของไทย Three Man Down ซึ่งเป็นศิลปินไทยที่มียอดสตรีมสูงสุด ของไทยในปีนี้เช่นกัน

ศิลปินไทย ยังได้ครองอันดับในรายชื่อเพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทยในปีนี้ โดยมีเพลงฮิต “คิด(แต่ไม่)ถึง (Same Page?)” ของ Tilly Birds ครองอันดับสูงสุด ตามมาด้วยเพลง “ฝนตกไหม” ของ Three Man Down, “นิโคติน” ของศิลปินอินดี้อย่าง Mirrr, “ลงใจ” ของ BOWKYLION และ “วาฬเกยตื้น” ของ GUNGUN ตามลำดับ

ส่วนศิลปินกลุ่มที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทยก็มีศิลปินไทยอย่าง Three Man Down, SCRUBB และ Tilly Birds ติดอันดับท็อป 5 ร่วมกับศิลปินเคป็อปอย่าง BTS และ BLACKPINK

พอดแคสต์

ในส่วนของพอดแคสต์ รายการพอดแคสต์ของคนไทยครองอันดับทั้งหมดใน 5 อันดับพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด อันดับสูงสุดได้แก่ The Standard Podcast ตามมาด้วยรายการ คำนี้ดี , ความสุขโดยสังเกต ในอันดับที่ 2 และ 3 ส่วนรายการพอดแคสต์อื่นๆ ที่ติดอันดับความนิยมสูงสุดเช่นกัน ได้แก่ The Secret Sauce และ Mission to The Moon Podcast ตามลำดับ

ประเภทของพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งคือ Education ตามมาด้วย Lifestyle & Health อันดับที่ 3 และ 4 ได้แก่ Arts & Entertainment และ Stories ตามลำดับ ส่วนประเภทที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5 คือ Society & Culture ทั้งนี้ผู้ฟังชาวไทยนิยมฟังพอดแคสต์มากที่สุดในเวลาเช้าตรู่

สำหรับผลการจัดอันดับ Top Thailand และ Top Global ของ Spotify Wrapped 2020 มีดังนี้

รายชื่ออันดับยอดนิยมต่างๆ ของประเทศไทยใน Spotify 2020 Wrapped:

ศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

BTS

BLACKPINK

Three Man Down

SCRUBB

Lauv

ศิลปินหญิงที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

BOWKYLION

Taylor Swift

Ariana Grande

Zommarie

Ink Waruntorn

ศิลปินชายที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

Lauv

Justin Bieber

Stamp

Wanyai

Gavin D

ศิลปินกลุ่มที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

BTS

BLACKPINK

Three Man Down

SCRUBB

Tilly Birds

อัลบัมที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

“MAP OF THE SOUL : 7”, BTS

“THE ALBUM”, BLACKPINK

“~how i’m feeling~”, Lauv

“Safeboys”, Safeplanet

“Love Yourself’結 ‘Answer’”, BTS

เพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย

“คิด(แต่ไม่)ถึง (Same Page?)” จาก Tilly Birds

“ฝนตกไหม” จาก Three Man Down

“นิโคติน” จาก Mirrr

“ลงใจ” จาก BOWKYLION

“วาฬเกยตื้น” จาก GUNGUN

ศิลปินไทยที่มียอดสตรีมสูงสุด

Three Man Down

SCRUBB

BOWKYLION

Tilly Birds

Stamp

พอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทย

The Standard Podcast

คำนี้ดี

ความสุขโดยสังเกต

The Secret Sauce

Mission to The Moon Podcast

ประเภทพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทย

Education

Lifestyle & Health

Arts & Entertainment

Stories

Society & Culture

รายชื่ออันดับยอดนิยมต่างๆ ของโลกใน Spotify 2020 Wrapped:

ศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดของโลก

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

ศิลปินหญิงที่มียอดสตรีมสูงสุดของโลก

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

อัลบัมที่มียอดสตรีมสูงสุดของโลก

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

เพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดของโลก

“Blinding Lights” จาก The Weeknd

“Dance Monkey” จาก Tones and I

“The Box” จาก Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix” จาก Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” จาก Dua Lipa

พอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลก

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

ประเภทพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลก

Society & Culture

Comedy

Lifestyle & Health

Arts & Entertainment

Education