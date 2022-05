‘ท็อป ณัฐเศรษฐ์’ คุกเข่าขอแฟนแต่งงานแล้ว โอปอซึ้ง ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าความสุขคืออะไร

‘ท็อป ณัฐเศรษฐ์’ สวมแหวนขอคนรักแต่งงานแล้ว แฟนสาวเผย ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าความสุขคืออะไร

คบหาดูใจ โชว์หวานกันมาสักพัก สำหรับคู่หวาน ‘ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี – โอปอล์-ปานหทัย สมรรถศรบุศย์’ ที่พาไปเปิดตัวกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด สาวโอปอล์ ได้โพสต์อินสตาแกรม เผยข่าวดีว่าแฟนหนุ่ม ได้ขอแต่งงานแล้ว โดยว่า

“เคยมีภาพในหัวว่าอยากโดนขอแต่งงานที่เมืองนอก แต่งตัวสวยๆ เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม เคยเชื่อว่าภาพแบบนั้นจะทำให้เรามีความสุข แต่วันนี้ได้รู้แล้วว่าโมเม้นที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดคืออะไร ขอบคุณที่คุกเข่าข้างเตียงแม่ และสู่ขอปอต่อหน้าแม่ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลปอต่อหน้าคนที่ปอรักมากที่สุดในชีวิต มันมีค่ามากกว่าอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้

เสื้อวินเทจเน่าๆกับหน้าผมที่ไม่ได้แต่ง รองเท้าส้นสูงไม่ต้องพูดถึง วันนั้นไม่ใส่แตะก็ดีมากแล้ว ขอบคุณที่เลือกปอเป็นคู่ชีวิตและเลือกที่จะดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิต และที่สำคัญขอบคุณโมเม้นที่น่าจดจำนี้ ให้แม่ปอไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไป

ขอบคุณครอบครัวพี่ท็อปที่เอ็นดูและต้อนรับปอเข้าสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ขอบคุณพี่ท็อปที่ดูแลทั้งปอและครอบครัว นั่งดูละครเป็นเพื่อนแม่ปอทำให้แม่ปอมีรอยยิ้มเสมอและวันนั้นแม่ปอก็ตื่นมายิ้มและร่วมยินดีกับเรา มันคือภาพความทรงจำที่ดีที่สุดแล้วจริงๆ “โอปอล์จะแต่งงาน..แม่มีความสุขจัง มีความสุข.. :)” ก้องในหัวไม่เคยจางหาย I’m the luckiest person to have you by my side, can not wait to grow old with you I love u my T @topnathasedh”