ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยความประทับใจ “วินาทีมงลง” ในวันครบรอบเป็น “นางงามจักรวาล” ปีที่ 32

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ – เป็นอีกหนึ่งสาวงามเจ้าของมงกุฎ “นางงามจักรวาล” ที่ได้รับบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย

สำหรับ ปุ๋ย – ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทยปี 2531 ตัวแทนสาวไทยคนที่ 2 ที่คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาล หรือ มิสยูนิเวิร์ส ปี 1988 มาครองได้สำเร็จ หลังจากนางงามจักรวาลชาวไทยคนแรกชนะการประกวดในปี 1965

ตั้งแต่วินาทีที่มงลงเป็น “นางงามจักรวาล ปี 1988” ก็ผ่านมา 32 ปีแล้ว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ภรณ์ทิพย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก พร้อมรูปภาพขณะได้รับตำแหน่ง ความว่า

“There was no one more surprised than I was during this magical moment! My tears of amazement were secondary to my pure love for Thailand. It goes to show that life is full of astonishing miracles. Thank you Thailand for believing in me. You helped to turn this naive young girl into one of the luckiest women in the universe. I will always admire the Miss Universe organization for continuing to empower women by celebrating our voices and ambitions.”

(คงไม่มีใครรู้สึกเซอร์ไพร์สไปมากกว่าดิฉันในช่วงเวลาวิเศษนั้น น้ำตาแห่งความอัศจรรย์ใจไหลลงมารองจากความรักอันบริสุทธิ์ที่ดิฉันมีต่อประเทศไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์อันมหัศจรรย์มากมาย ขอบคุณประเทศไทยที่เชื่อในตัวดิฉัน พวกคุณมีส่วนช่วยเปลี่ยนเหด็กสาวไร้เดียงสาคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในจักรวาลแห่งนี้ ฉันมักจะชื่นชมองค์กรมิสยูนิเวิร์สอยู่เสมอ สำหรับการเอ็มเพาเวอร์ผู้หญิง โดยเป็นกระบอกเสียงและเติมเต็มความใฝ่ฝันของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง)

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ภรณ์ทิพย์ ยังดำรงตำแหน่งผู้แทนองค์การสหประชาชาติสำหรับโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติ และเป็นประธานตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กอีกหลายแห่ง มากไปกว่านั้นเธอยังเป็น นางงามจักรวาล นางแบบ นักร้อง นักแสดงกิตติมศักดิ์ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดนางงามจักรวาล 2018 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดอีกด้วย

เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงมากความสามารถ ที่เป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสาวไทยหลายๆ คน