“เสาวลักษณ์ ทองก๊วย” สตรีพิการไทย คกก.สิทธิคนพิการแห่งยูเอ็น

เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงเก่ง สำหรับ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทย ผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระ 4 ปี (ค.ศ.2020-2024) เป็นสมัยแรก

โดยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ 13 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) โดยเป็นการประชุมวาระเฉพาะกิจเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ รอบที่ 3 โดยประเทศไทยมีนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทยเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรก

ทั้งนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นหนึ่งในผู้สมัคร 88 คน ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระ 4 ปี (ค.ศ.2020-2024) ทดแทน 9 ตำแหน่งที่หมดวาระลง นางสาวเสาวลักษณ์ได้ให้คำมั่นว่า จะมุ่งมั่นจะสานต่อการทำงานของนายมณเฑียร บุญตัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสำหรับคนพิการ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน

รวมถึงการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมให้สตรีมีบทบาท ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเพิ่มมากขึ้น การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ การมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน และการส่งเสริมการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ CRPD กับองค์กรอื่นๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ

สำหรับ นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นคนจังหวัดพิจิตร สำเร็จการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในระดับอาเซียนและในต่างประเทศมากมาย นับเป็นสตรีที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลบุคคลในภาคเอกชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี ปี 2551 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประกอบกับการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิคนพิการอย่างเข้มแข็ง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมัชชาคนพิการอาเซียน และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิมนุษยชน กลุ่มสตรีและเด็กพิการมาอย่างต่อเนื่อง การผลักดันแผนสตรีพิการ เด็กพิการ และแผนการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้นำผู้ประกอบการสตรีในระดับอาเซียนที่มีความโดดเด่น รวมทั้งได้รับเชิญไปร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศเสมอ จึงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวเสาวลักษณ์เป็นแกนนำสำคัญที่ร่วมมือกับภาครัฐ ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และร่วมออกนโยบายในการช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤตดังกล่าวด้วย