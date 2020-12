ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หน้า 20 เผยแพร่

อ่านความคิด ‘เมย์ ณัฐพัชร’ นางสาวไทยคนที่ 52 ‘มงลง’ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย

“และผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยประจำปี 2563 ได้แก่…หมายเลข MT13 ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์”

สิ้นเสียงพิธีกรประกาศผลการประกวดที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดจ่อ เสียงปรบมือก็พลันดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความดีใจของ “นางสาวไทย” คนล่าสุด

ที่มักจะบอกกับทุกคนเสมอว่า หลายคนอาจจะมองว่า 13 เป็นเลขอาถรรพ์ แต่สำหรับเธอคือ “ลัคกี้ นัมเบอร์ส” มากกว่า

สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกเชิงบวกที่ดีของเธอด้วย

และนอกจากตำแหน่งนางสาวไทยแล้ว เมย์ ยังคว้าอีก 3 รางวัลพิเศษไปครอง ประกอบด้วย ขวัญใจเชียงใหม่ มิสป๊อปปูลาร์โหวต และรางวัลมิส เนเชอรัล เฟซ สกิน

สำหรับ ณัฐพัชร หรือเมย์ นางสาวไทยคนที่ 52 ของประเทศไทย เป็นสาวงามจากเมืองนครปฐม ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอิสระ มีผลงานถ่ายภาพยนตร์ และงานโฆษณาต่างๆ จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมย์ มีประสบการณ์การเข้าประกวดมาหลายเวที ซึ่งเธอเผยว่า การเป็นนางงาม คือความฝันตั้งแต่เด็ก เธอรักสวยรักงามตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นก็เริ่มที่จะดูแล และพัฒนาตัวเอง ก่อนลงสนามประชันความงามบนเวทีเล็กๆ ครั้งแรกตอนอายุ 19 ปี จากนั้นจึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มุ่งมั่นทำตามความฝันต่อ จนประสบความสำเร็จบนเวทีใหญ่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดที่ประเทศมาเลเซีย และคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็น “มิสคอสโม เวิลด์ 2017” และล่าสุดก็ติดรอบ 20 คนสุดท้ายเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ก่อนจะมาลงประกวดเวทีนางสาวไทย เมย์เล่าว่า นอกจากจะอยากมาแสดงศักยภาพของตัวเอง ประกอบกับทำตามความฝันแล้ว ปีนี้เธออายุ 27 ปี นับว่าเป็นปีสุดท้ายที่จะลงประกวดนางงามได้แล้ว จึงอยากจะทิ้งทวนเส้นทางนางงาม สวมส้นสูงจบลงที่เวทีนางสาวไทยซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

สอดคล้องกับที่เธอได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงทรรศนะในหัวข้อ “ผู้หญิงธรรมดาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงด้วยกัน” ไว้อย่างทรงพลัง ว่า “เมย์เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ตั้งเป้าหมายความฝันของตัวเองไว้อย่างชัดเจน และเชื่อว่าความฝันจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีความพยายาม และในคืนนี้ที่เมย์มายืนอยู่ตรงนี้เพราะเมย์ไม่เคยหยุดเรียนรู้และไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา จึงอยากจะบอกกับทุกคนว่า ไม่มีใครทำให้คุณหยุดฝันได้ นอกจากตัวของคุณเอง

If you don”t success in the first time. Do not stop and do not give up. I thinks one day you will brave, stay positive and do not stop until you were there. (หากคุณไม่ประสบความสำเร็จในก้าวแรก โปรดอย่าหยุด อย่าล้มเลิกหรือถอดใจ เพราะฉันคิดว่าวันหนึ่งคุณจะมีความกล้า มีพลังบวก และไม่หยุดจนกว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้)”

แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความพยายาม ที่พาเธอมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

เว้นวรรคจากมุมนางงาม ในชีวิตประจำวัน เมย์ ยังเป็นสาวจอมพลัง เพราะกิจกรรมสุดโปรดของเธอคือการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยในเรื่องสุขภาพ และรูปร่างแล้ว ยังช่วยในเรื่องของจิตใจด้วย

“เวลาที่มีความเครียด เมย์จะชอบไปออกกำลังกาย เพราะนอกจากได้ระบายแล้ว ยังช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้นด้วย” ณัฐพัชรกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมแนะนำว่า เวลาว่างๆ เธอยังชอบดูยูทูบสอนแต่งหน้า หรือที่ให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

เห็นขยันและเตรียมตัวมาอย่างหนักแบบนี้ แต่เมื่อมาเข้าประกวด สิ่งแรกที่เธอเตรียมมาคือ “จิตใจ”

“ครั้งนี้เมย์มาประกวดอย่างเป็นตัวเองมากที่สุด จอยมาก เหมือนได้ปลดล็อก จึงรู้สึกเป็นตัวของตัวเองทุกคนน่าจะสัมผัสได้ สิ่งนี้น่าจะทำให้มงเลือกเมย์” นางสาวไทยคนล่าสุดกล่าว และว่า

นอกจากจะเป็นนางสาวไทยแล้ว เธอยังจะต้องดำรงตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรม” ด้วย กับเรื่องนี้ เธออยากจะนำเสนอประเทศไทยผ่านนางสาวไทยก็คือตัวเธอ ให้ทุกคนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนอกเหนือจากเมืองหลักว่าสวยและมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน โดยใช้เทคโนโลยีและพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมย์ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่ารักว่า “วันนี้ทำความฝันสำเร็จแล้ว นำความภูมิใจไปฝากครอบครัวได้สำเร็จแล้ว และในวินาทีที่สวมมงกุฎ คิดว่าพ่อกับแม่ที่ดูอยู่ต้องยิ้มอยู่แน่ๆ”

งามสมมง