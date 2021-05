จากใจรุ่นพี่! ‘ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์’ ให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ‘มิสยูนิเวิร์ส2020’

จากใจรุ่นพี่! ‘ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์’ โพสต์ให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ‘มิสยูนิเวิร์ส2020’ ก่อนเริ่มแข่งเช้านี้!

อีกไม่กี่นาทีก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 รอบตัดสิน ซึ่งจัดขึ้น ณ เซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเทลแอนด์คาสิโน ฮอลลีวู้ด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม (ตามเวลาประเทศไทย) ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน หรือปุ๋ย มิสยูนิเวิร์ส 1989 ซึ่งเป็นนางสาวไทยที่ไปคว้ามิสยูนิเวิร์สได้สำเร็จเป็นรายที่ 2 ในประวัติศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Porntip Nakhirunkanok (Bui Simon) ความว่า

คืนนี้ (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) เป็นคืนที่มิสยูนิเวิร์สจะมงลง! ดิฉันภาคภูมิใจเสมอมากับการสนับสนุนการประกวดนางงาม ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลก ในการรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและให้เกียรติพวกเธอด้วยความเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มุมมองและเสียงที่เธอเปล่งออกมา ติดตามชมกันต่อไปและฉันขออวยพรให้ผู้เข้าประกวดทุกคนโชคดี ก้าวแต่ละก้าวอย่างเปล่งประกายสู่อนาคตอย่างสง่างาม กล้าหาญ และมีจุดมุ่งหมาย!

(Tonight the 69th Miss Universe will be crowned! I am forever proud of the pageant’s supportive platform where delegates from all over the world unite to celebrate and honor one another as women with extraordinary voices, unique cultures and perspectives. Looking forward to watching and I wish each and every inspiring representative luck, as they take that shining step into the future with grace, courage and purpose!)