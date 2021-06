พม.ชวนช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพ “ทอฝัน By พม.” ฝีมือผู้หญิง ครอบครัว และคนพิการ ขายเฟซบุ๊ก-ช้อปปี้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานงานแถลงข่าวออนไลน์ โครงการประชาสัมพันธ์ “ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล” โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล Senior, Government Relations Shopee Thailand (บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด) ร่วมแถลงข่าว ว่า พม. โดย สค. ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนช่องทางออนไลน์

จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจาก ETDA มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ การวางแนวทางการตลาด การปรับโลโก้ Rebranding แบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” และการนำสินค้ามาทำการตลาดออนไลน์ และ Shopee Thailand เป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมและให้การสนับสนุนแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์

นายจุติ กล่าวอีกว่า สำหรับแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สค. จำนวน 17 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 53 รายการสินค้า 72 SKU (Stock Keeping Unit) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักรสาร สมุนไพร อาหาร และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

โดยผ่านการคัดเลือกคุณภาพในลักษณะ “All Product One Brand” ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน By พม.” และในอนาคต จะมีสินค้าให้เลือกซื้อเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” สินค้าที่ลงมือทำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ถักทอด้วยความฝัน ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง เพจ Facebook ชื่อ “ทอฝัน by พม.” และ Shopee Thailand ทาง ร้าน torfun.shop