หนุนผู้หญิงมั่นใจ สวยในแบบที่เป็น

สวยในแบบที่เป็น – ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะทลายกรอบมาตรฐานความงามที่วาทกรรมทางสังคมกำหนดไว้มาเนิ่นนานนั้นต้องใช้ความกล้าและความเชื่อมั่นอย่างยิ่ง ทว่าเมื่อมีผู้ “จุดประกาย” และส่งต่อความมั่นใจ เสริมพลังบวกให้แก่กันและกัน ความมั่นใจก็กลายเป็นสิ่งที่ “สร้างได้”

เฉกเช่น SHEIN (ชีอิน) ประเทศไทย ที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และแคมเปญ Don’t tell me how to dress (DTMHD) ซึ่งรณรงค์เรื่องสิทธิสตรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเอง สนับสนุนการเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างเท่าเทียม

ทั้งยังได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนหญิงและสตรีในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเยาวชนหญิงและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการส่งต่อความรู้และส่งเสริมทักษะเพื่อให้พวกเธอมีความมั่นใจในตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาความ ช่วยเหลือจากผู้อื่น และมีความมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าโอกาสที่ดียิ่งขึ้นให้กับชีวิตผ่านการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น

ซึ่งได้ สิรินยา บิชอพ หรือซินดี้ นักแสดงนางแบบ ผู้ก่อตั้งแคมเปญ DTMHD มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านระบบออนไลน์

ซินดี้กล่าวว่า ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง และมีศักยภาพที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง แต่ น้อยครั้งที่เราจะมองเห็นความสามารถของเรา เพราะมัวแต่ไปโฟกัสข้อบกพร่องเสียมากกว่า จึงควรหันมามองข้อดีของตัวเอง ถ้าหาไม่เจอ ลองถามคนที่เรารัก หรือสนิทสนมให้เป็นคนบอกเราว่า เราเก่งอย่างไร ดีอย่างไร แล้วจดจำไว้อย่างแน่วแน่ ว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้จากจุดนั้น รวมถึงพยายามไม่เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และไม่กลัวที่จะล้มเหลว รูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่เรื่องของความสวยงามภายนอกเพียงอย่างเดียว เราควรภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆ และเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เช่น ฉันเป็นคนยิ้มสวย, ฉันมีขาสองข้างที่แข็งแรง หรือแม้แต่ฉันมีหัวใจที่เข้มแข็ง ซึ่งล้วนแต่เป็นพลังบวกที่ควรเติมให้ตัวเองอยู่เสมอ

ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะแฟชั่นไม่ใช่แค่เรื่องเทรนด์ แต่คือความคิดสร้างสรรค์และความสวยในแบบของตัวเอง