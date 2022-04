แองเจลา เคลลีย์ เล่าเบื้องหลังหน้าที่ สไตล์ลิสต์ส่วนพระองค์ควีนอังกฤษ

คอลัมน์ สรรหา มาเล่า

แองเจลลา เคลลีย์ หญิงอังกฤษวัย 64 ปีนับเป็นหนึ่งในผู้ถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ในฐานะสไตลิสต์ ผู้ถวายงานดูแลฉลองพระองค์ และทรงพระเกศาขององค์ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร

ย้อนไป 28 ปีที่แล้ว ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษผู้นี้ เริ่มงานที่พระราชวังบักกิงแฮมในฐานะช่างฉลองพระองค์อาวุโสของควีนเอลิซาเบธที่ 2 กระทั่งปัจจุบัน ได้รับความไว้วางพระทัยจากองค์ประมุขพระชนมายุ 96 พรรษาให้ทำหน้าที่ สไตลิสต์ประจำพระองค์

เคลลีย์ นำเรื่องราวเบื้องหลัง ที่ได้ถวายงานรับใช้ควีนเอลิซาเบธที่ 2 มาเขียนเล่าในหนังสือ The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ซึ่งติดอันดับหนังสือขายดี โดยเล่าถึง การใช้ชีวิตของควีนเอลิซาเบธที่ 2 ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง งานใหม่ของเธอที่ ‘งอก’ตามมา ที่เธอต้องรับผิดชอบตัด และจัดแต่งทรงพระเกศาถวายแด่องค์ประมุข

ซึ่งเคลลีย์เล่าว่าทำให้เธอถึงกับต้อง ‘จิบเครื่องดื่มมีฤทธิ์แรง’ เพื่อช่วยคลายเครียด

“นับแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ฉันต้องสระพระเกศาควีนสัปดาห์ละครั้ง จัดแต่งทรงพระเกศา หรือแม้แต่เล็มพระเกศาหากจำเป็น ทีมงานของฉันมีชื่อเรียกว่า เคลลีย์’ส ซาลอน”

จากดีไซเนอร์มืออาชีพที่ต้องกลายมาเป็น ‘ช่างพระเกศาจำเป็น’ เคลลีย์สารภาพว่า ครั้งแรกเธอรู้สึกเครียดมาก และควีนเอลิซาเบธที่ 2 ก็ทรงรู้ “ช่วง 2 สัปดาห์แรก ฉันถึงกับสั่น ที่ผ่านมาฉันเคยจัดแต่งทรงพระเกศาถวายควีนแค่ครั้งหรือ 2 ครั้งเท่านั้นตอนอยู่บนเรือรอยัล ยอร์ช บริแทนเนีย ควีนทรงมีพระเมตตามาก ทรงแนะนำฉันถึงวิธีใส่โรลม้วนพระเกศาด้วย”

แต่เมื่อเคลลีย์ เริ่มมั่นใจในการทำหน้าที่ใหม่ของเธอมากขึ้น ควีนก็ทรงชี้แนะ แสดงความเห็นของพระองค์อย่างตรงไป ตรงมา ” เมื่อฉันเริ่มมั่นใจ ฉันเชื่อว่าควีนทรงคิดว่า ฉันเป็นมืออาชีพแล้ว พระองค์ก็เริ่มดุฉันตรงๆว่า อย่าทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้ จนฉันคิดว่า โอ้…ฉันต้องจิบจินโทนิค ดังนั้นระหว่างควีนเข้าเครื่องอบผม ฉันจึงทูลพระองค์ว่า ฉันขอไปจิบเครื่องดื่มแรงๆสักหน่อย เพราะฉันเครียดมาก”

สไตลิสต์ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน เมื่อปี 2555 เล่าถึง 2 งานใหญ่ที่ทำให้เธอรู้สึกกดดันเป็นพิเศษ คือการจัดหาฉลองพระองค์ และจัดแต่งทรงพระเกศาถวายสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ระหว่างทรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวอังกฤษถ่ายทอดสดทางทีวีเมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 และอีกครั้งเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

“ฉันต้องสระพระเกศา ต้องจัดแต่งพระเกศา ไม่ต้องคิดเลยว่าจินโทนิคแก้วเดียวจะพอมั้ย ฉันต้องการทั้งขวด !! ” เคลลีย์ เล่าถึงการปรากฎพระองค์ของควีน ทางทีวีเมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 และอีกครั้งเมื่อตอนคริสต์มาส ” ตอนมีพระราชดำรัสช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ฉันต้องจิบจินโทนิค เมื่อใดก็ตามที่ควีนไม่สวมพระมาลา ฉันต้องทำพระเกศาให้ออกมาเพอร์เฟ็คต์ และตอนนี้ ที่พระองค์ทรงงานผ่านซูมซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์ เคลลีย์’ส ซาลอน จึงยุ่งมาก แต่โชคดีที่ฉันมีลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น”