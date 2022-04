เสธ.ดอลลาร์ โพสต์ซึ้ง ครบรอบแต่งงาน 10 ปี ‘ไม่มีวันใดที่จะรักน้อยลง’

เป็นคู่รักที่ทำเอาหลายคนยกให้เป็นคำพิสูจน์ “รักแท้มีอยู่จริง” กับคู่ของ พล.ต.พัชร รัตตกุล หรือ เสธ.ดอลลาร์ และ คุณหญิงแมงมุม หรือ ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล ธิดาคนโตของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และหม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา ซึ่งคุณหญิงแมงมุมป่วยมานานหลายปี ก็มักจะเห็นภาพของสามี เสธ.ดอลลาร์ คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ทั้งยังให้กำลังใจและแสดงออกถึงความรักความห่วงใยอยู่เสมอ

โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน เสธ.ดอลลาร์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอพิธีสมรสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า “10 years ago I made a vow and I have my wife @yingmangmoomyugala to thank for making me a better man. (I hope! 🤣) (สิบปีผ่านมาที่พี่มีแมงมุมเป็นภรรยา ขอบคุณที่ทำให้พี่เป็นผู้ชายที่ดีขึ้น หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น)

ไม่มีวันใดเลยที่จะทำให้พี่รักเเมงมุมน้อยลง ตรงกันข้ามขอขอบคุณแมงมุมที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ #เราจะแก่ไปด้วยกัน #แต่พี่ตายก่อนแน่นอน #พี่ขอให้แมงมุมกลับมามีร่างกายแข็งแรงและหากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เฒ่านะจ๊ะ I ❤️ 🕷🕸

#รักเเมงมุม #ศรัทธาในความรัก #2012 #ourweddinginthepark”

