อลังการ! ‘บิวตี้ เจมส์’ อัญมณีเลอค่า-ผ้าไทยตระการตา

ตระการตาสมกับความเป็นตำนานในวงการเครื่องประดับ สำหรับ “บิวตี้ เจมส์” จับมือกับ “ชมรมเพลินไทย สมัยนิยม” จัดงาน “BEAUTY GEMS THE EXTRAVAGANZA OF THAINESS TOGETHER WITH PHLOEN THAI SAMAI NIYOM CLUB” ส่งเสริมและตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่ผลักดันและสนับสนุนช่างฝีมือไทย ผ่านการสร้างสรรค์เครื่องประดับและอัญมณี พร้อมยกระดับผ้าไทยผ่านการเดินแบบแฟชั่นโชว์ และครั้งแรกกับการจัดแสดง เรือจำลองพระที่นั่งอนันตนาคราชทองคำประดับอัญมณี น้ำหนัก 615 กะรัต

หนึ่ง – สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เจมส์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บิวตี้ เจมส์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทยและทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ไม่ให้สูญหาย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย เพื่อยกระดับผ้าไทยให้ทุกคนได้เห็นความงดงามของผ้าไทยที่เมื่อมารวมกับเครื่องประดับที่มีความตระการตา อันแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คนในชาติและคนต่างชาติได้เห็นเป็นวงกว้าง

ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยม เผยว่า ชมรมเพลินไทย สมัยนิยม มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรมและประเพณีไทย จึงถือเป็นการร่วมมืออันดีกับบิวตี้เจมส์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงต่อยอดให้ผ้าไทยได้เฉิดฉายในวงการแฟชั่นได้อีกระดับ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และให้กำลังใจคนทอผ้าที่ทำงานด้วยหัวใจ

ภายในงานคับคั่งไปด้วเหล่าเซเลบริตี้ และคนดังที่ต่างสวมใส่ชุดผ้าไทยในดีไซน์ต่างๆ ที่งดงามมาประชันโฉมกัน อย่างพ่องานที่หน้าเด็กตลอดกาล หนึ่ง-สุริยน ที่มาในชุดทักซิโด้ที่มาทำผ้าปาเต๊ะมาตัดได้อย่างดูดี

ส่วนแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดอลังการในครั้งนี้ ได้เหล่านางแบบเซเลบริตี้และนายแบบมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ อาทิ ภัทร์สุภา ดุลยจินดา, อสิตา วิมลไชยจิต, โสฬัส อมาตยกุล, ดร.ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, วีรดา – วีรยา ส่งทวีผล, อรินดา โชติยานนท์, เอกวิชญ์ โชติยานนท์, อรศศิพัชร ศิริวรรณพร

ตระการตา