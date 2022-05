ไฮโซ-เซเลบ พร้อมใจเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อวันนี้ที่ดีกว่าเดิม

พาเหรดกันไปเลือกตั้งตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 08.00 น. สำหรับคนในแวดวงไฮโซ-เซเลบริตี้ ที่ไม่ยอมนอนหลับทับสิทธิออกมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะรอคอยมา 9 ปี ก่อนที่จะหมดเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 น. อาทิ

หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล เจ้าพ่อบิวตี้เจมส์ ออกจากบ้านไปเลือกตั้งแต่เช้า โดยโพสต์รูปและแคปชั่นลงอินสตาแกรมว่า มา เลือก ตั้ง จ้า สังคม ประชาธิปไตย ประชาชน เป็น ผู้ เลือก ออก มา ใช้ สิทธ์ ของท่าน นะครับ

ฟากเจ้าสาวหมาดๆ หลุยส์ เตชะอุบล ซีอีโอสาวสวยเก่งครบเครื่อง ผู้ก่อตั้งอาณาจักร ‘บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง’ ธุรกิจกลุ่มพลังงานและการก่อสร้าง กับ ‘บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์’ ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ ก็ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมโพสต์ข้อความว่า Every election is determined by the people who show up . VOTE

อีกหนึ่งคนที่ตั้งใจมาเลือกตั้ง เล็ก–กรกนก ยงสกุล เซเลบริตี้สาวคนดัง ที่โพสต์ข้อความว่า The Right to Vote หน้าที่ของประชาชนใช้สิทธิออกมาเลือกตั้ง #Voted

รวมไปถึง ยุ้ย-ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ที่ก็ถือบัตรประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งเช่นกัน โดยว่า เดินหน้าใช้สิทธิ์กัน เพื่อ กทม. วันนี้ที่ดีกว่าเดิม

ด้านครอบครัว สเป็นเซอร์ ก็ยกกันมาทั้งพ่อแม่ลูก นำทีมโดย เจย์-จริยดี สเป็นเซอร์ และพา น้องเจค ลูกชายตัวน้อยมาร่วมซึมซับบรรยกาศประชาธิปไตยด้วย

คุณแม่เปิ้ล-จริยดี โพสต์แคปชั่นลงในอินสตาแกรมว่า “เราคนไทยต้องไปใช้สิทธิกันนะคะ บ้านสเป็นเซอร์ไม่พลาด…เพื่อประเทศชาติของเรา”

อีกหนึ่งคนก็ไม่พลาดเช่นกัน ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ช่างผมระดับแถวหน้าของเมืองไทย ก็ขอใช้สิทธิคนกรุงเทพฯ เข้าคูหาเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยว่า สิทธิ=อำนาจโดยชอบธรรม ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริต

