เบื้องหลังกว่าจะเป็น เรือจำลองพระที่นั่งอนันตนาคราช

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับ งาน “BEAUTY GEMS THE EXTRAVAGANZA OF THAINESS TOGETHER WITH PHLOEN THAI SAMAI NIYOM CLUB” จากแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบอัญมณีของเมืองไทยอย่าง “Beauty Gems (บิวตี้ เจมส์)” เรียกว่าเครื่องประดับทุกชิ้นภายในงานสวยตรึงตา และน่าค้นหา

และอีก 1 ชิ้นที่สวยงาม ล้ำค่าแบบประเมินค่าไม่ได้ คือ เรือจำลองพระที่นั่งอนันตนาคราชทองคำประดับอัญมณี ซึ่งเรือจำลองพระที่นั่งอนันตนาคราชทองคำประดับอัญมณี สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานอันมุ่งมั่นรังสรรค์ความงามด้วยช่างฝีมือชาวไทยที่มีประณีต ที่ใช้เวลาร่วม 12 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่าสวยงาม อลังการ ของศิลปะชั้นสูงอันบ่งบอกความเป็นไทย ที่ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า อาทิ เพชร, ทับทิม, ไพลิน, มรกต, อาเกตขาว และอาเกตเขียว น้ำหนักรวม 615 กะรัต ทองรูปพรรณ 14K น้ำหนัก 1,218.02 กรัม สัดส่วนลำเรือพระที่นั่งฯจำลอง มีความยาวเรือ 52 ซม. ความกว้าง 3.8 ซม.

โดยการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการผสานฝีมือคนไทยทั้งความงามในการรังสรรค์เครื่องประดับและอัญมณี