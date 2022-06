ย้อนเวลาผ่านเลนส์ ‘ชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล’

“I capture moments of humanity and the essence of our nature”

คำพูดของ “ชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล” นักถ่ายภาพมือรางวัลระดับโลก ช่างภาพอิสระ ผู้รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็ก ล่าสุดจัดนิทรรศการ “ย้อนเวลาผ่านเลนส์” (Traversing Through The Lens) งานแสดงผลงานภาพถ่ายที่จะพาย้อนสู่ห้วงอดีตการเดินทางตลอดระยะกว่า 70 ปี ผ่านภาพถ่ายสไตล์ “Pictorial Art” ที่บอกเล่าเรื่องราวนับร้อยพัน สะท้อนแรงบันดาลใจจากการเดินทาง ถนนหลายสาย วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนอันงดงาม

ภายในงานเปิดตัวนิทรรศการ ที่ได้แม่งานใหญ่เป็นลูกสาวคนสวย “เกรซ มหาดำรงค์กุล” เนรมิตความฝันคุณพ่อให้สมบูรณ์แบบ โดยมีเซเลบริตี้สายอาร์ตมาร่วมยินดีและชื่นชมผลงานคับคั่ง อาทิ สุพรทิพย์ ช่วงรังษี, นพดล พหลโยธิน, ม.ร.ว. พันธุ์ดิส ดิสกุล, วิกรม กรมดิษฐ์ รวมถึงศิลปินแห่งชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, วรรณี ชัชวาลทิพากร, ยรรยง โอฬาระชิน เป็นต้น

ชัยโรจน์ มหาดำรงกุล กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นช่างภาพมือรางวัลระดับโลก รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็ก ร่ำเรียนวิชาการถ่ายภาพอย่างจริงจังที่ St. Martin School of Art ขณะศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศอังกฤษ ด้วยความมุ่งมั่นสามารถกวาดรางวัลการถ่ายภาพมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงติดอันดับ World Top Ten หลายครั้ง อาทิ รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศประเภทภาพถ่ายดิจิตอล จากการแข่งขันถ่ายภาพทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 และรางวัลดาว 5 ดวง จากสมาคมถ่ายภาพแห่งอเมริกา (P.S.A.) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก

ในวัย 84 ปี ชัยโรจน์จึงจัดงานแสดงภาพถ่ายของตัวเองที่เก็บไว้ กับผลงานตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ได้แบกกล้องออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวความประทับใจ ผ่านภาพถ่ายแบบ Pictorial Art บอกเล่าเรื่องราวของบรรยากาศ วิถีชีวิตผู้คน ความรัก และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ในมุมมองของ “ชัยโรจน์ มหาดำรงกุล” ที่สามารถถ่ายทอดออกมาให้สะกดสายตาผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด

ชัยโรจน์เล่าถึงแรงบันดาลใจในการจัดนิทรรศการว่า “การถ่ายภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกสิ่งเก่าๆ เอาไว้ ดังนั้นภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผม ผมสนใจการถ่ายภาพ Pictorial Art ซึ่งเป็นแนวการถ่ายภาพที่คล้ายกับภาพวาด สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและบรรยากาศได้อย่างเด่นชัด เต็มเปี่ยมด้วยสุนทรียภาพ ผสานเทคนิคการถ่ายภาพที่งดงามจากกล้องฟิล์มที่ต้องใช้ความรู้และฝีมือ ต้องมีความอดทน รอคอยแสงที่เหมาะเจาะ และการกดชัตเตอร์ในจุดหนึ่งของเวลา เพื่อส่งมอบเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเห็นความเป็นไปในอดีตในรูปภาพอันทรงคุณค่า และทดแทนหมื่นคำบรรยาย”

“ย้อนเวลาผ่านเลนส์” จัดแสดงผลงานทั้งสิ้น 62 ภาพ อาทิ ภาพไฮไลท์ภาพตากผักกาดของชาวเขา, ภาพสมาธรรม, ภาพช่างแกะสลักหิน นิทรรศการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม และที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 กรกฎาคม