เตรียมตัวให้พร้อม! มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 คัดเลือกสาวงามแบบดุเด็ดเผ็ดร้อน

เตรียมตัวให้พร้อม! ออนแอร์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ตอนแรก EP1: First Gate to the Universe การคัดเลือกสาวงาม ณ ประตูแรกสู่จักรวาล

โดยใน EP นี้จะเผยโฉมผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกจากใบสมัคร 58 คน ที่จะต้องฝ่าด่านนี้เข้าไปสู่การประชันความงามและความสามารถที่แท้จริงบนเวที MUT 2022 ร่วมชมการคัดเลือกสาวงามแบบดุเด็ดเผ็ดร้อน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในวงการ อาทิ “ตี๋-ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ” กูรูนางงามชื่อดังของไทย ผู้อยู่ในวงการนางงามมาตั้งแต่ปี 2004 และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเพจนางงาม T-pageant “ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม” ผู้หญิงเก่งแห่งยุคที่สั่งสมประสบการณ์อย่างโชกโชนมาเกือบ 3 ทศวรรษในวงการบันเทิง เป็นนักปั้นมือทองของเวทีการประกวดนางแบบและนางงาม

“นิ้ง-โศภิดา จิระไตรธาร” Miss Universe Thailand 2018 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2018 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงาน การเข้ารอบ Top 10 และเป็นตำนานกับวลี “นิ้งไม่เคยได้พัก แดงไหน ในตำนาน” ที่จะมาร่วมเฟ้นหาสาวนักสู้ที่จะมาปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในปีนี้

และ “แม่ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ผู้อำนายการกองประกวดและเจ้าของเวที Miss Universe Thailand ผู้ที่จะพาผู้หญิงที่สวยที่สุดของประเทศไทยไปสู่จักรวาล

แฟนนางงามต้องห้ามพลาด! MUT 2022 EP 1: First to The Universe ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 18.00 น. ทาง TRUE ID