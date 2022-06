เด็กยูเครนวัย 12 เขียนหนังสือเล่าชีวิตจริงผู้อพยพ หนีภัยสงคราม

ปลายเดือนตุลาคมนี้ กำลังจะมีหนังสือเบส ออน ทรู สตอรี ที่เขียนจากเรื่องจริงของ เด็กสาวชาวยูเครนวัย 12 ปี ที่ต้องหนีจากบ้านเกิด กลายเป็นผู้อพยพ จากสงครามที่รัสเซีย บุกโจมตียูเครน

เอพี รายงาน หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า ‘You Don’t Know What War Is: The Diary of a Young Girl from Ukraine’ หรือ ‘คุณไม่รู้หรอกว่า สงครามคืออะไร: ไดอารีของเด็กสาวจากยูเครน’ ผลงานที่เขียนจากประสบการณ์จริงของ เอยาวา สกาลิเอตสกา เด็กหญิงชาวยูเครน ที่สำนักพิมพ์ยูเนียน สแควร์ แอนด์ โค (Union Square & Co) จะวางจำหน่ายวันที่ 25 ตุลาคม

“ทุกคนต่างรู้ว่าคำว่าสงครามหมายถึงอะไร แต่ในทางปฎิบัติ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคำนี้มันหมายถึงอะไร ฉันต้องการให้โลกได้รู้ถึงสิ่งที่พวกเราได้เจอมา ” เอยาวา กล่าวในแถลงการณ์ถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้

ไดอารีของเอยาวา เริ่มต้นด้วยวันเกิดครบ 12 ปีของเธอ ก่อนหน้าไม่นานที่กองทัพรัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เด็กหญิงเล่าว่าเธออยู่ที่บ้านในเมืองคาร์คีฟกับยายตอนเริ่มมีการทิ้งระเบิด เอยาวาเล่าว่า พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเป็นทารก ยายจึงเป็นเสมือนพ่อและแม่ของเธอ และเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูเธอมาตลอด

“เธอเขียนเล่าถึง สภาพชีวิตที่ต้องเผชิญกับการถูกระเบิดถล่ม ที่เธอและยายต้องทนระหว่างหลบอยู่ในที่หลบภัยใต้ดิน และการเดินทางอย่างไร้ความหวังของเธอและยายไปยังทางตะวันตกของยูเครน พร้อมเล่าถึง ความสับสน ไม่เข้าใจว่าทำไมรัสเซียจึงทำร้ายเธอและยาย ในเมื่อเธอก็พูดภาษารัสเซีย และปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างของรัสเซีย ” สำนักพิมพ์ยูเนียน สแควร์ แอนด์ โค เล่าถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือ

และว่า “หลังจากต้องเดินทางบนรถไฟอย่างไม่รู้จบสิ้น และพักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัดในฮังการี เพราะหลายประเทศในยุโรป ไม่ยอมรับพวกเขาเข้าประเทศ แต่ในที่สุด เอยาวา และ ยายผู้เป็นที่รักของเธอ ก็ได้ลี้ภัยในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ที่เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างกล้าหาญ ด้วยความหวังว่า สักวันเธอและยายจะได้กลับบ้านเกิด ”

สำนักพิมพ์ยูเนียน สแควร์ แอนด์ โค จะบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหนังสือให้แก่องค์กรให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครน

ทั้งนี้จากข้อมูลของสหประชาชาติ ระบุว่ามีชาวยูเครนกว่า 13 ล้านชีวิตต้องอพยพจากบ้านเกิด นับแต่รัสเซียบุกยูเครน โดยมีมากกว่า 5 ล้านคนที่อพยพไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ขณะที่มีกว่า 8 ล้านคนที่ใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่อาศัยในยูเครนบ้านเกิด