คนดังทุกวงการ ‘ชมพู่ อารยา แอนชิลี’ แห่ส่งกำลังใจ ‘แพรววณิชยฐ์’ คว้ามง 2 มิสซูปร้าฯ ที่โปแลนด์

เรียกว่าเต็มที่ในทุกวัน สำหรับ “แพรว – แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022 ที่ร่วมกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวดซูปร้าเนชันแนล 2022 (Supranational 2022) ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ พร้อมอัปเดตเรื่องราวของตนเองในกิจกรรมการเก็บตัวให้คนไทยได้หายคิดถึงผ่านช่องทางอินสตาแกรมไม่เว้นแต่ละวัน

ก่อนที่สาวงามจากไทยแลนด์จะเดินทางมาถึงรอบตัดสินในวันที่ 15 กรกฎาคม ณ เมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ มีเหล่าคนดังหลากหลายวงการ อาทิ ดารา นักแสดง นางแบบ นางงาม ต่างพร้อมใจกันอัดคลิปวิดีโอส่งกำลังใจให้ “แพรว – แพรววณิชยฐ์” เต็มที่และสนุกกับการประกวดรอบตัดสิน พร้อมชิงมงสองมาให้กับคนไทยให้ได้

นำโดยตัวพี่ในวงการบันเทิงตัวแม่อย่างแม่ชม ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต “น้องแพรว เป็นกำลังใจให้ ขอให้อีกไม่กี่วันที่เหลือ เตรียมตัวให้ดี ให้พร้อมที่สุด กินอะไรก็ไม่อ้วน มีอินเนอร์จี้ดีๆ มีพลังบวกๆ แล้วก็ขอให้ตอบคำถามก็เข้าปากที่สุดไม่ช็อตไมค์ และก็วันนั้นขอให้สวย ฆ่ามันให้ตายเลยคะลูก เอามงกลับมาค่ะ”

ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม “ น้องแพรว คุณลูก ขอให้โชคดี ขอให้ปังปังปัง ออร่าออกมาชายล์ที่สุดเลย ทุกคนเป็นกำลังใจให้ สู้ๆ ค่ะ ไทยแลนด์”

คริส หอหวัง “ฮัลโหลๆ น้องแพรว พี่คริสขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ขอส่งพลังไปให้น้องแพรวที่ประกวดที่โปแลนด์ ขอให้ทุกๆครั้งที่เดินออกจากห้อง น้องแพรวมีพลังที่ดี แล้วก็ส่งความน่ารัก ความสวยของคนไทยไปให้ทั่วโลกเลยนะคะ แล้วก็เอามงกลับให้พวกเราด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้คะ”

ดีเจอ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์ “ สวัสดีจ้ะลูกแพรว พี่อ๋องเองนะ เฮ้ย…ยังไงๆ สู้หรือเปล่า ต้องสู้เท่านั้น ไม่มีการดรอป แล้วดับเครื่องชนไปเอามงที่สองมาให้แม่เดี๋ยวนี้ หนูสวยมากนะหนูต้องฟาดนะ ….รักจ๊ะ”

หรือกลุ่มเพื่อนพัองน้องพี่ที่สนิทสนมในวงการนางงามและวงการบันเทิง อาทิ

กวาง-ปิยวรรณ ออมสินนพกุล หรือ The Face กล่าวว่า“เอามงกลับมาให้ได้นะจ๊ะเพื่อนแพรวเพื่อนรัก แพรววนิชยฐ์ เรืองทอง ไทยแลนด์”

อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม “เราอยากจะอวยพรเธอ มิสซูเปอร์เนชั่นแนล วันไฟนอลก็จะใกล้เข้ามาแล้ว อยากจะให้เธอทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าผลจะเป็นยังไง เราทุกคนภูมิใจในตัวเธอมากๆ ตลอดการประกวดมา เราเห็นถึงความตั้งใจความพยายามและเพื่อนก็ทำได้ดีทุกคน สมกับการเชียร์มากเลย เพราะฉะนั้นแล้วสู้เขาคะหญิง มงต้องลงเท่านั้น มงๆๆๆ”

พลอย วาเลนติน่า จาร์ดุลโล่ “อยากจะส่งกำลังใจให้นะ ทุกคนภูมิใจในตัวยูมาก ยูเก่งที่สุดมาก ที่ยูทำได้ขนาดนี้ ประเทศไทยต้องภูมิใจในตัวยูมาก“

คารีสา สปริงเก็ต “ส่งใจให้นะคะ ส่งทั้งหัวใจไปให้พี่แพรว ขอให้มง ขอให้สำเร็จ สมหวังไปได้ทุกอย่าง ไอเลิฟยู”

แจ๊คกี้ ชาเคอลีน “พี่แพรว เป็นกำลังใจให้นะ ในทุกกิจกรรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาเยอะเยอะ และที่สำคัญอย่าลืมเอาโมงกลับมาด้วยนะ สู้ๆจ้า”

แอนชีลี สก๊อต-เคมมิส “ พี่แพรวขา แอนก็อยากจะอวยพร good luck นะคะ สำหรับวันไฟนอล Miss Supranational ค่ะ พี่แพรวใส่สายสะพายไทยแลนด์อย่างสวยงามมากๆจริงๆ และเป็นแรงบันดาลใจของทุกคน ทุกคนเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่แพรว รู้สึกถึงพลังของพี่แพรมาถึงตรงนี้เลย สู้เขาค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราอยู่ข้างพี่แพรวเสมอค่ะ”

หรือรุ่นพี่แห่งเวทีซูปร้าฯไทยแลนด์ นัน-นันทวรรณ วรรณจุฑา มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2012 “อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะ อยากบอกว่าเป็นแฟนคลับน้องตั้งแต่แรกๆแล้ว ณ วันนี้ ณ วินาทีนี้ไม่มีใครสวยเกินน้องแพรว และน้องตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สวยจริงๆ เพราะฉะนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือ ก็ขอทำให้เต็มที่ แฟนคลับและกองเชียร์ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแพรว เหมือนที่น้องแพรวตั้งใจในทุกๆวันอย่างที่พวกเราได้เห็นคะ รวมถึงน้องโยโย่เป็นกำลังใจให้น้องด้วย น้องมีพัฒนาการที่ดีมากๆหล่อมาก มีเสน่ห์มาก ณ ปีนี้ 2022 เราจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่กัน โดยการที่ประเทศไทยชนะคู่ไปเลย สู้ๆ”

รวมทั้งคนเบื้องหลังชื่อดังอย่าง น้องฉัตร-ฉัตรชัย เพียงอภิชาต ช่างแต่งหน้านักแสดงชื่อดัง “พี่น้องฉัตรขอเป็นกำลังใจให้กับน้องแพรว ขอให้น้องแพรวประสบผลสำเร็จ ทำทุกวินาทีให้มีความสุข และขอให้การแข่งขันประกวดครั้งนี้ ได้ตำแหน่ง ได้มงมาฝากคนไทย ขอให้น้องผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ มีแต่คนรักคนชอบไปทั่วโลก สู้ๆ”

นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนบันเทิงอีกมากมายที่คอยส่งแรงเชียร์ผ่านอินสตราแกรมของแพรว-แพรววณิชยฐ์ อย่างรัวๆ อาทิ บุ๋ม -ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, พิงกี้ สาวิกา, ไอศ์-ศรัญญู, แก้ม วิชญาณี, ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ, พรฟ้า ปุณิกา, น้ำตาล ชลิตา, เมย่า นนธวรรณ, ลอร่า -ศศิธร วัฒนกุล ฯลฯ รวมทั้งเซเลบริตี่ชื่อดังอย่าง แก้มแหม่ม ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์

ทั้งนี้ ในการไลฟ์ระหว่างแต่งตัวก่อนออกไปซ้อมโชว์บนเวทีรอบตัดสิน แพรว-แพรววนิชยฐ์ กล่าวถึงความรู้สึกของการมาประกวดครั้งสุดท้ายในชีวิตครั้งนี้ว่า “สิ่งที่อยากจะทำให้มันดีมากที่สุด ในการประกวดนางงามครั้งสุดท้ายของชีวิต คือการจอยกับมันจริงๆ จอยกับมันเต็มที่ ให้มันแฮปปี้ที่สุด เราโชคดีมากที่เรามาอยู่ที่นี่ คนข้างๆ บรรยากาศ เพื่อนข้างๆที่อยู่รอบกาย มวลทุกอย่างมันส่งให้เรามีความสุขมากจริงๆ เราก็เลยออกไปด้วยความรู้สึกที่มันรู้สึกจากข้างในจริงๆว่าชั้นแฮ้ปปี้ และฉันมาเดินในฐานะของมิสไทยแลนด์ และฉันต้องการให้ทุกคนเห็นถึงความสุขของฉัน ความสวยของฉัน ฉันอยากจะเผยกระจายออกไปว่า มันล้นอกมากจะเป็นบ้าอยู่แล้ว “

และแพรวได้อ่านคอมเมนท์จากผู้ชมไลฟ์ท่านนึงว่า ‘และความสุขก็ส่งมาถึงนางงามทั่วโลก’ สาวงามไทยจึงได้กล่าวต่อว่า “และนั่นคือสิ่งที่แพรวอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ มันหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว สุดท้ายแล้ววันที่ 15 นี้ จะเกิดอะไรขึ้น แพรวจะไม่เสียใจเลย ไม่ว่าแพรวจะได้มงหรือไม่ได้มง แพรวจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบ จะท็อปไหนก็แล้วแต่ ….แต่แพรววางตัวเองไว้ที่จับมือนะ(อมยิ้ม)”

“ไม่รู้ว่าปีนี้เขาวางคนที่จะได้ไว้แบบไหนอะไรยังไง แต่แพรวมั่นใจว่า ทุกๆวันที่แพรวทำ กรรมการเห็น ทุกคนรู้สึกได้ถึงเอ็นเนอร์จี้ แพรวได้กระจายความสุขให้กับเพื่อนทุกคนที่แพรวเห็น ที่แพรวเจอในทุกๆวัน แพรวดีใจที่เพื่อนเดินมาบอกว่า you are amazing หรือ บอกว่า i love you so much เขามองมาที่เราแล้วแบบ..โหทำไมสวยจัง i love your energy มันจะให้ความรู้สึกแบบนี้ได้ที่ไหน โดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันที่เขาเดินเข้ามาหาแล้วมาคุยแบบนี้กับเรา”

“แพรวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่ามงกุฎ มันมากกว่าคำว่าที่หนึ่งไปแล้ว ณ วันนี้ มันกลายเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เรามีเพื่อน 70 ประเทศทั่วโลก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันอยากไปเที่ยวไทยแลนด์ ฉันอยากไปทะเลที่เมืองไทย ฉันอยากไปกรุงเทพฯ เราก็แบบ…เฮ้ย(เสียงสูง)..มัน complete ในการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยมากๆ และเราก็ได้อะไรกลับไปในชีวิตเยอะมากจริงๆ มันเป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้แล้วในชีวิต แฮปปี้มากๆ สุดๆ ไปเลย”

ก่อนจะทิ้งท้ายขอบคุณทุกกำลังใจ ‘วันไฟนอล วันที่ 15 ช่วงเวลา 2-3 ทุ่มของโปแลนด์ ก็ประมาณเวลาตี 1 ตี 2 บ้านเราเหมือนเดิม อยากให้ทุกคนจอยๆกัน รอติดตามแพรวได้นะคะวันที่ 15 นี้ ส่วนของโยโย่วันที่ 16 ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วย น้องก็เต็มที่กับทุกสถานการณ์เหมือนกัน”

“ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้แบบรัวๆ มาก หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ หวังว่าทุกคนจะภูมิใจ รับได้ถึงความสุข รับได้ถึงความสนุกที่ส่งให้ ทางนี้จอยมาก วันนี้ก็ยังพร้อมที่จะไปแพรวแว้ดต่อ รักทุกคน ขอบคุณมากๆ และขอบคุณสำหรับแรงโหวตด้วย”

มาร่วมให้กำลังใจการประกวดรอบตัดสิน “มิส ซูปร้าเนชั่นแนล 2022” (Miss Supranational 2022) จะมีขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. (ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ณ เมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ แพรว-แพรววณิชยฐ์ คว้ามงสอง มิส ซูปร้าเนชันแนล กลับมาสู่ประเทศไทยไปด้วยกัน

ติดตามประกวดและร่วมเชียร์ ผ่านทางแฟนเพจ Facebook: SupranationalThailand Instagram: supranationalthailand และYoutube: Supranational Thailand