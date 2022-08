นั่งรถบัสโบราณ 2 ชั้น เที่ยวงาน ‘ด้วยรักแห่งแผ่นดิน’ ชมวิว-เก็บภาพสวยๆ ย่านพระนคร

นั่งรถบัสโบราณ 2 ชั้น เที่ยวงาน ‘ด้วยรักแห่งแผ่นดิน’ เฉลิมพระเกียรติฯ ‘พระพันปีหลวง’ ชมวิว-เก็บภาพสวยย่านพระนคร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลายหน่วยงาน นำโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ซึ่งเปิดให้ประชาชนและครอบครัวเข้าชมได้ จัดบริเวณบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย งานจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม

งานนิทรรศการแบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1.นิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดิน

พาผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของธรรมชาติที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย ให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านความทรงจำที่ทรง ตรากตรำร่วมกันมากับการพัฒนาร่วมด้วยกับพสกนิกร เพื่อให้ประเทศไทยก้าวมาได้จวบจนปัจจุบันนี้ โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ไฮไลท์ของนิทรรศการนี้ นำเสนอ ‘โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ เอ็กซิบิชั่น เพื่อให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายใน 5 ห้องย่อย เช่น ห้องธรณิน สินธุ์ วนา จัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์, ห้องจากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า นำเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับชมการแสดงประกอบมัลติมีเดีย “จำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำได้”

จัดแสดงวันละ 30 รอบ ๆ ละ 30 คน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

2.สาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า

พบกับผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นและการเวิร์กช้อปทักษะอาชีพ โดย กระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 4 ภูมิภาค จากการน้อมนำตามแนวพระราชดำริฯ ทั้งนี้ มีการสาธิตและให้ผู้มาร่วมงานได้ประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยตนเอง บริเวณหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอนสาธิตฝึกอาชีพระยะสั้น พร้อมจัดแสดงงานจักสาน งานปั้น การสาธิตทำขนมไทย มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย

และบริเวณซอยดำเนินกลางใต้ (ฝั่งวัดราชนัดดาราม) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ และอาหารพื้นบ้านต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยาป่า สาคูไส้หมู ลูกชิ้นสมุนไพร ซ่าหริม ทับทม กรอบ ช่อม่วง ช่อผกา แคร็กเกอร์เมี่ยงคำ เบเกอรี่ กาแฟโบราณสูตร 100 ปี เป็นต้น

3.โขน ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

ตื่นตากับกิจกรรม ‘โขน’ ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมถึงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงโขน

แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน เช่น ฉากหนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน เรื่อง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ นำเสนอจากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงฟื้นฟูและทำนุบำรุงโขน จนมาเป็นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดแสดงไปแล้ว 9 ตอน ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา, นำเสนอการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ช่วยสร้างช่างฝีมือทางศิลปะ ได้แก่ สร้างศิลปิน สร้างช่างฝีมือ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หัวโขน การจัดการบนเวทีการแสดง การพากษ์เจรจา การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก แสง สี เสียง, สาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ สาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง สาธิตการจัดทำหัวโขน จัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

4.พื้นที่สร้างสรรค์

พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ โดยกรุงเทพมหานคร ภายในมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ อาคารและท่าเรือพระยาญาณประกาศ ป้อมมหากาฬ อีกทั้งมีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ

5.ลิ้มชิมรสอาหารจากร้านต่างๆ

เต็มอิ่มกับการออกร้านเลิศลิ้มชิมรสจากร้านต่างๆ ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง อีกทั้งมีสาธิตการทำขนมไทย และสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทย ณ บริเวณป้อมมหากาฬ โดยกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ยังตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้ เช่น ดาวเรือง บานชื่น ปทุมมา พุดศุภโชค พยับหมอก กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ออนซีเดียม สัปปะรดสี เฟิร์นข้าหลวง เป็นต้น

6.นั่งรถบัสโบราณ 2 ชั้นเที่ยวชมวิวย่านพระนคร

เดินทางสะดวกสบาย สามารถนำส่วนรถยนต์มาจอดได้ที่ลานจอดรถกองสลาก (เก่า) จากนั้นใช้บริการรถชัตเตอร์บัส ซึ่งเป็นรถบัสโบราณ 2 ชั้นเปิดประทุนชมวิวย่านพระนคร เก็บภาพสวยๆ และเที่ยวชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพลังแห่งรัก : With Love for the Nation

จุดขึ้นรถอยู่ ณ จุดกองสลาก (เก่า) และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-21.00 น. รับ-ส่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ