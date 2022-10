‘อิงฟ้า’ คว้ารอง 1 มิสแกรนด์ฯ 2022 ตัวแทนไทยเข้าใกล้มงทองที่สุดในรอบ 10 ปี

จบลงอย่างสวยงามกับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 รอบตัดสิน ฉลองครบรอบ 10 ปี We Are Grand The One and Only ที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง ในค่ำคืนวันที่ 25 ตุลาคม จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ผลปรากฏว่า “อิสเบลล่า เมนิน” มิสแกรนด์บราซิล เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 ไปครอบครองได้สำเร็จ เข้าสู่ครอบครัวแกรนด์ขึ้นดำรงตำแหน่งควีนคนที่ 10 ทันที

โดยเธอได้ตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้าย โดยมีคำถามว่า ในปัจจุบันเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งประธานาธิบดีของรัสเซียได้สั่งให้มีการรุกรานยูเครน สังหารผู้คนมากมาย และทำลายสถาปัตยกรรม รวมถึงสร้างความไม่มีเสถียรภาพให้กับอนาคต ถ้าคุณมีโอกาสจะส่งข้อความถึงประธานาธิบดีปูตินคุณจะพูดอะไรเขาในเวลา 1 นาที

อิสเบลล่า เมนิน ตอบว่า ฉันจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกับยูเครนมานานหลายปี รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นั่นคือ Faith เดียวกันในฐานะมนุษย์ สงครามทำให้เกิดความเจ็บปวด คุณต้องเริ่มคิดได้ แล้วว่าคุณสามารถทำอะไร แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ ก็ตามที่จะทำงานร่วมกันผ่านการทูตและการสร้างความเข้าใจ เพราะการอยู่ร่วมกันสามารถสร้างความขัดแย้งและความเจ็บปวดได้ แต่พวกเราสามารถก้าวข้ามผ่านความรุนแรงและการปะทะกันได้

ด้านตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์อย่าง อิงฟ้า วราหะ ก็ทำผลงานไว้ได้อย่างดีเยี่ยมและเต็มที่ที่สุด คว้ารองอันดับ1 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสายสะพายไทยแลนด์ ตัวแทนคนไทยอย่างอิงฟ้าที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยม ผ่านการเตรียมตัวซ้อมฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นำเสนอ power of country ของไทยแลนด์ในทุกๆรอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนเธอสามารถทะลุผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายไปได้อย่างไม่ค้านสายตา

ผลงานในรอบนี้ อิงฟ้าได้แสดงความสามารถงัดทุกไม้เด็ดออกมาไม่ว่าจะเป็นในรอบชุดสปอร์ตแวร์ ที่สะดุดตา สวยสะบัดออร่าจับ โชว์หุ่นเป๊ะปัง ยิ้มสว่างสดใส มีเสน่ห์ จริตเอิ้กอ้ากสะโพกฉ่ำ ชุดราตรี ที่เฉิดฉายในลุคสุดลักชัวรี่ สง่างาม ออร่านางพญาจับใจ รวมไปถึงการสปีช และการตอบคำถาม

โดย อิงฟ้า ตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้ายว่า ถึงประธานาธิบดีปูติน ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น ทุกคนในโลกนี้สมควรได้รับสันติภาพ ความรัก และความเคารพ หยุดสงคราม หยุดความรุนแรง ในห้องนี้ใครเห็นด้วยกับฉันบ้าง หยุดสิ่งเลวร้าย คุณสามารถสร้างความรักและสิ่งที่ดีกับโลกนี้ได้

เรียกได้ว่า จับใจแฟนนางงามและคณะกรรมการ นับเป็นอีกหนึ่งนางงามไทยที่สร้างมาตรฐานสายสะพายไทยให้แข่งแกร่งมากขึ้น

สำหรับประวัติ “อิงฟ้า วราหะ” ชื่อเล่น มุก, ฟ้า, อิงฟ้า เป็นนักร้อง หมอทำขวัญนาค นางงามชาวไทย อิงฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 ซึ่งเธอเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่ 10 นับตั้งแต่ที่มีจัดการประกวด