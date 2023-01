‘แอนนา เสือ’ ถึงไทยแล้ว เปิดใจสิ่งที่อยากทำมากที่สุด แฟนๆ แห่รับแน่น (ภาพชุด)

‘แอนนา เสือ’ กลับถึงไทยแล้ว เปิดใจสิ่งที่อยากทำมากที่สุด แฟนๆ แห่รับแน่น (ภาพชุด)

เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 ตัวแทนสาวงามหนึ่งเดียวของปีนี้ที่ไปร่วมการแข่งขันประชันสาวงามระดับโลก บนเวทีมิสยูเวิร์ส 2022 ณ นครนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา

Advertisment

โดยแอนนาได้เดินทางกลับมาพร้อมทีมงานกองประกวด MUT ด้วยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK68 โดยมีแฟน ๆ นางให้การต้อนรับแน่นท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานั้น แอนนา เสืองามเอี่ยม คว้ารางวัล TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP กลับมาเป็นความภูมิใจให้กับคนไทยอีกด้วย

Advertisement

ทั้งนี้ แอนนาได้ทักทายแฟนๆ และชาวไทยที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิด และให้สัมภาษณ์ว่า กลับมาถึงบ้านแล้ว ก็ตื่นเต้นตลอดทาง เพราะไม่ได้อยู่ไทยเกือบเดือน แล้วได้ข่าวว่ามีคนมารอรับเยอะมาก พอมาถึงแล้วก็มีความสุขมาก เพราะทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่น ไม่คิดว่าแฟนนางงามจะมารับเยอะขนาดนี้ ถึงแม้ผลงานจะผิดหวังไปบ้าง แต่ก็ถือว่าอย่างน้อยทุกคนก็เห็นว่าแอนนาเต็มที่ แล้วมารับตรงนี้ ก็ชื่นในมากๆ โดยเฉพาะวันสุดท้ายที่ทุกคนเสียใจไปพร้อมกัน ร้องไห้ไปพร้อมกัน ตอนนี้แอนนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็อยากให้ทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมกัน เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

บนเวทีรอบไฟนอล ในช่วงที่เหลือที่สุดท้าย ตอนนั้นคิดอะไรอยู่?

อึนมาก งงมาก หูดับมาก ผู้หญิงทุกคนที่ไปประกวดทุกคนมีความสามารถ แต่มีแค่ 16 ตำแหน่ง 5 ตำแหน่ง และตำแหน่งเดียว มันไม่ถึงกับแป้ว แต่แค่อึนเฉยๆ ฉันไม่ได้เข้ารอบ แต่ก็ได้รับรางวัล ก็ถือเป็นเรื่องดีๆ แล้วกัน ได้รับรางวัลอิมแพคเวย์ ก็จะได้นำเงินไปสนับสนุนสิ่งดีๆ ต่อไป ทำโครงการดีๆ ต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ บนเวทีเราพยายามควบคุมอารมณ์ นึกว่าเรียนแอคติ้งอยู่ เพราะอกหักมาก แต่เราก็ต้องเข้มแข็งให้มากที่สุด The show must go on เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หลังเวทีก็ได้คุยกับเพื่อนๆ นางงามเกือบทุกประเทศเลย ทุกคนก็เข้ามากอดกัน ให้กำลังใจกัน เพราะทุกคนก็ผิดหวัง ทุกคนก็ได้แสดงศักยภาพทุกประเทศ

ความประทับใจเวทีประกวด?

ประทับใจตั้งแต่วันแรกเลย หาได้ที่ไหนที่เราได้เจอผู้หญิงเก่งๆ หลายประเทศทั่วโลกรวมกัน เราประทับใจทุกๆ กิจกรรม ทุกการที่ได้พูดคุยกัน เหมือนเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ก็เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก

ให้เล่าถึงชุดราตรีแรงบันดาลใจจากฝากระป๋องที่ได้รับคำชมไปทั่วโลก?

แรงบันดาลใจมาจากชีวิตแอนนา ฝากระป๋องปกติเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ ทิ้งขว้างไปเลย แต่สุดท้ายแล้ว ถ้าเรามองดีๆ ทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันหมด อยู่ที่ว่าเราเอามาประดิษฐ์และดีไซน์ยังไง เหมือนกับตัวแอนนา หรือหลายๆ คน อย่าคิดว่าตัวเองด้อยค่า บางครั้งถ้าเรารู้จักที่ของมัน ที่ถูกที่ดีของมัน และเอามาประดิษฐ์ประดอยหน่อยๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าได้ อยากให้ทุกคนได้จดจำชุดนี้ จึงใส่อีกครั้งในรอบไฟนอล เพื่อส่งแมสเซสนี้ อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหน ก็สามารถเดินตามความฝันได้ กับคำชมที่ได้รับ ก็ดีใจมาก ทุกคนได้เห็นเรื่องราวของเรา อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทั่วโลกได้เยอะมาก ก็ดีใจมากๆ เห็นสื่อต่างชาติเอาไปลง แอนนาภูมิใจมาก

เป้าหมายหลังจากนี้?

ทำงานไปก่อน ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่มากที่สุด ซึ่งก็มีงานติดต่อเข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ยี่ห้อรถยนต์ 1 ยี่ห้อ ต้องไปงานใหญ่ของททท และเมืองมินนิโซต้า สหรัฐฯ ที่จะจัดเทศกาลใหญ่ คือ สงกรานต์ ในเดือนพฤษภาคม ส่วนเงินรางวัลที่ได้จะนำไปช่วยทุกๆ โครงการที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม การประกวดครั้งนี้สนุกมากๆ เสียใจแต่ไม่เสียดายเลย แต่แอนนาก็คิดว่าที่ผ่านมาแอนนาเต็มที่จริงๆ กับทุกๆ กิจกรรม รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในส่วนของเราแล้ว

เล่าบรรยากาศในห้องดำ?

พอออกมาจากห้องดำแอนนากอดล่าม กอดทุกคน ไม่รู้สึกเสียใจ แต่รู้สึกดีใจที่ทำออกมาได้ดี แต่คนเรามีรสนิยมและคะแนนตัดสินไม่เหมือนกัน กรรมการสนใจแอนนามาก ถามเยอะ คือทุกคนจะมีเวลา 4 นาทีเหมือนกัน 2 รอบ แอนนา พยายามตอบให้ตรงประเด็นที่สุด ซึ่งทุกคำถามก็ถามในไบโอหมดเลย ถามเรื่องการดำเนินชีวิตในวัด คติที่ได้จากการอยู่วัด เรื่องของแคมเปญ เรื่องของดอกบัว เรื่องของแอนนา เดอะ ไทยเกอร์ มาได้ยังไง ถามเยอะมาก ซึ่งเมเนจเวลาได้ดีมากสำหรับตัวแอนนา ไม่มีอะไรเลยที่เสียใจ มีแค่โมเมนต์นั้นที่เสียใจ แต่แอนนาฟื้นตัวเร็วมาก เพราะมันมีอะไรให้น่าจดจำมากกว่านั้น มันมีเรื่องที่ย้อนกลับไปคิดแล้วเรายิ้มตามมากกว่านั้น

ได้อะไรจากการประกวดครั้งนี้?

ประสบการณ์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่มาก แอนนารู้สึกว่าแอนนาโตขึ้นมาก ตั้งแต่ได้รับมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้เจอเหตุการณ์ดราม่ามากมาย เราทำงานได้เก่งขึ้น เจอผู้ใหญ่หลายที่น่าเคารพ สอนให้เราได้โตขึ้น เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชีวิต ไม่มีสงครามนางงาม

กลับมาถึงไทยแล้ว อยากทำอะไรมากที่สุด?

อยากไปหาคุณพ่อ คุณแม่ และอยากไปท่าช้าง ไปปลดปล่อย จอยๆ เราเครียดมาเยอะแล้ว ถือว่า ตอนนี้ก็สิ้นสุดกับเส้นทางยูนิเวิร์สแล้ว ก็ถึงเวลาได้ปลดปล่อย เป็นตัวของตัวเอง และทำหน้าที่อื่นๆ ให้ดีที่สุด

อยากจะบอกอะไรกับตัวเอง?

เก่งมากค่ะแอนนา ไม่เสียแรงที่ไม่เคยยอมแพ้เลย เก่งมากๆ คิดว่าเธอจะต้องโตขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีเส้นทางใหม่ๆ สำหรับเธอเสมอ อยากจะเป็นกำลังใจให้เธอกับทุกเส้นทาง แอนนาขา

ส่งพลังแฟนนางงาม?

อยากส่งกำลังใจให้ทุกคน เชื่อว่าทุกคนเป็นนักสู้ในเรื่องราวของตัวเอง แอนนารู้ว่า การสู้เพื่อเส้นทางตัวเองมันเหนื่อยขนาดไหน แต่อยากบอกว่า อย่ายอมแพ้ แม้วันนี้ แอนนาจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่แอนนารู้สึกภูมิใจในตัวเอง เราล้มได้ แต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ข้างหน้าของแอนนาได้เรียนรู้มากขึ้น ประสบความสำเร็จในเส้นทางอื่นมากขึ้น อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่ายอมแพ้

ก่อนตบท้ายว่า ตำแหน่งไม่นาน แต่ตำนานตลอดไป