ปักหมุด 5 ห้างลักชัวรีในยุโรป ของ “กลุ่มเซ็นทรัล” ที่ “คนไทย” ไม่พลาดเช็คอิน

ไม่ได้ทำธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับ “กลุ่มเซ็นทรัล” ที่เดินหน้าขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักชัวรี ซึ่งปักหมุดอยู่ใจกลางเมืองสำคัญของยุโรป และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) ประเทศอังกฤษ ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) ประเทศอิตาลี ห้างคาเดเว (KaDeWe) ประเทศเยอรมนี ห้างอิลลุม (Illum) ประเทศเดนมาร์ก และห้างโกลบุส (Globus) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยล่าสุดทั้ง 5 ห้างสรรพสินค้าได้เนรมิตพื้นที่ทั้งห้าง เพื่อต้อนรับช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักช้อปชาวไทยที่เป็นสมาชิกเดอะวัน สามารถสะสมพ้อยท์เดอะวัน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ มากมาย ได้ตลอดทั้งปี 2566

1.ห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) ประเทศอังกฤษ

กลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่า เพิ่งปิดดีลเข้าซื้อกิจการไปเมื่อสิงหาคม ปี 2565 โดยห้างเซลฟริดเจส ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน ถือเป็นห้างสรรพสินค้ายอดนิยมตลอดกาล ที่อยู่ในลิสต์จุดหมายการเดินทางของนักช้อปทั่วโลก การันตีจากรางวัลห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก (Best Department Store in the World) จากงาน Global Department Store Summits 4 ปีซ้อน พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าจดจำจากแบรนด์สินค้าลักชัวรีระดับโลก รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังในหลากหลายหมวดหมู่กว่า 500 แบรนด์ อาทิ ALEXANDER MCQUEEN, LOUIS VUITTON, TIFFANY & CO., GUCCI, BVLGARI และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการตกแต่งแบบ 2D ณ จุดดิสเพลย์ทั้งด้านในและด้านนอกห้างฯ ที่ได้ศิลปินชื่อดังต่างๆ มาสร้างสีสันให้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีกิจกรรมภายในห้าง ทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ไปจนถึงลานสเกตบอร์ด นับเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ

2.ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) ประเทศอิตาลี

ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนคลาสสิค ถือเป็นห้างที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดในอิตาลี พรั่งพร้อมไปด้วยสินค้าลักชัวรีจากแบรนด์ดังให้เลือกซื้อ

3.ห้างคาเดเว (KaDeWe) ประเทศเยอรมนี

ได้รับการขนานนามว่าเป็นห้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเยอรมนีและในยุโรป มีประวัติอยู่คู่กับกรุงเบอร์ลินตั้งแต่ปี 1907 ถือเป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือระดับให้กับลูกค้าในประเทศเยอรมนีและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือน

4.ห้างอิลลุม (Illum) ประเทศเดนมาร์ก

ห้างสรรพสินค้าสุดหรูใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก โดยซัมเมอร์นี้ได้มีการแปลงโฉมตกแต่งแบบโมเดิร์นในธีม “Futuristic” พบความพิเศษจากการเลือกซื้อแบรนด์สินค้าทั้งจากแถบสแกนดิเนเวีย และแบรนด์ดังจากทั่วโลกครบทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์

5.ห้างโกลบุส (Globus) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ขนแบรนด์สินค้าชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักช้อป รวมถึงในไตรมาสแรกของปีนี้ที่เปิดแบรนด์ใหม่ในหลายกลุ่มสินค้า ทั้งแบรนด์สำหรับบ้านและไลฟ์สไตล์

