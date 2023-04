ช่างภาพดัง เผยเคล็ดลับถ่ายรูปลูกๆเจ้าชายวิลเลียม คือ อดทน และ อดทน

ช่างภาพดัง เผยเคล็ดลับถ่ายรูปลูกๆ เจ้าชายวิลเลียม คือ อดทน และ อดทน

ในฐานะช่างภาพที่มีโอกาสบันทึกภาพในโอกาสสำคัญของราชวงศ์วินด์เซอร์ให้กับเดอะ ซัน หนังสือแทบลอยด์ดังของอังกฤษมานานถึง 45 ปี ‘อาร์เธอร์ เอ็ดเวิร์ดส์’ ให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลถึง ‘เคล็ดลับ’ ที่ทำให้ได้พระฉายาลักษณ์น่ารักๆของ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ เจ้าชายหลุยส์ พระโอรส พระธิดาทั้งสามพระองค์ของเจ้าชายวิลเลียม และ เจ้าหญิงแห่งเวลส์ หรือ เคท มิดเดิลตัน พระชายาว่าคือการอดทนรอให้ได้ จนกว่าช่วงเวลานั้นจะมาถึง

Advertisment

“เคล็ดลับคือ คุณต้องอดทนรอ” อาร์เธอร์ในวัย 82 ซึ่งเคยตามเสด็จสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเยือนนานาประเทศกว่า 120 ประเทศ เคยถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญในพิธีอภิเษกสมรส พิธีเสกสมรส 7 ครั้ง , พระราชพิธีพระบรมศพ 5 ครั้ง และการประสูติของสมาชิกราชวงศ์ 7 พระองค์ บอกกับนิตยสารพีเพิล ในโอกาสที่กำลังมีผลงานหนังสือใหม่ Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family ถึงเคล็ดลับในการถ่ายรูปเจ้าชายจอร์จ พระชันษา 9 ขวบ ,เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระชันษา 7 ขวบ และ เจ้าชายหลุยส์ พระชันษา 4 ขวบ

“คุณต้องอดทนรอ เพราะเจ้าชาย เจ้าหญิงทั้ง 3 จะทำอะไรของพระองค์ไปเรื่อย คุณก็แค่รอจนมั่นใจว่าจะสามารถบันทึกภาพนั้นไว้ได้ กับควีนก็เช่นกัน (สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2) คุณรู้ดีว่าในที่สุดคุณต้องได้พระฉายาลักษณ์ตอนที่พระองค์ทรงยิ้ม แต่คุณต้องอดทนรอ”

Advertisement

อาร์เธอร์ ยกตัวอย่างพระฉายาลักษณ์เจ้าชายจอร์จ ทรงโบกพระหัตถ์ทั้งสอง ระหว่างตามเสด็จพระบิดา พระมารดา เยือนประเทศแคนาดาเมื่อปี 2559 ตอนพระชันษา 3 ขวบว่า “ตอนนั้นเจ้าชายจอร์จยังเด็กมาก และกำลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อเสด็จกลับอังกฤษ เจ้าชายกำลังเดินมาและโบกพระหัตถ์ ช่างเป็นภาพที่น่ารักมาก แต่แน่นอนว่าเจ้าชายจอร์จทำตามที่พระมารดาบอกให้ทำ”

ช่างภาพ ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช ในฐานะที่ทำงานในสายงานอาชีพนี้มานานตั้งแต่ปี 2546 ยังเล่าถึงการได้ทำงานบันทึกพระฉายาลักษณ์ของ สมาชิกราชวงศ์พระองค์น้อยว่า เจ้าชายจอร์จ ทำให้อาร์เธอร์ หวนนึกถึง เจ้าชายวิลเลียมเมื่อยังทรงพระเยาว์

Advertisement

“เจ้าชายจอร์จ คล้ายเจ้าชายวิลเลียม เพราะเจ้าชายวิลเลียมตอนเด็กๆนั้นขี้อายมาก ส่วนเจ้าชายหลุยส์ คล้ายเจ้าชายแฮร์รี ผมไม่รู้ว่าคุณได้เห็นเจ้าชายหลุยส์ในงานพระราชพิธีฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์ 70 ปีมั้ย เจ้าชายหลุยส์คือ ดาวเด่นของงาน”

“สำหรับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงเป็นตัวเอง เธอเป็นเหมือนคุณผู้หญิงตัวน้อย แต่ตอนนี้เธอดูเป็นเจ้าหญิงมากๆ และเจ้าหญิงเคทก็ทรงแต่งตัวให้พระธิดาได้สวยงาม น่ารัก”

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ พระโอรส พระธิดาทั้งสามของเจ้าชายวิลเลียม และเจ้าหญิงแห่งเวลส์ พระชายา ต้องมีพระฉายาลักษณ์ที่ทำให้ใครต่อใครเห็นแล้วมีความสุข ออกมาอีกแน่นอน