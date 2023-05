เปิดม่าน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ประกาศจับตาบิ๊กเซอร์ไพรส์ 2 ศิลปินโกลบอล บนรันเวย์

เปิดม่าน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 พุ่งทะยานสู่ ‘จักรวาลไร้ขีดจำกัด’ ประกาศจับตาบิ๊กเซอร์ไพรส์ 2 ศิลปินโกลบอล บนรันเวย์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ณ World Ballroom B Centara Grand Centralworld Bangkok บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global) ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand เปิดม่านแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” (Miss Universe Thailand 2023: MUT 2023) เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปีภายใต้คอนเซปต์ “The Unlimited” จักรวาลไร้ขีดจำกัด พร้อมยกระดับคุณค่าผู้หญิงไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับความงามในทุกรูปแบบกับการค้นหาหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวคิดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ พร้อมสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ตลอดจนมุ่งทำงานเป็นทีม

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกของหญิงไทยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และมุ่งหน้าไปสู่จุดสูงสุดของ “จักรวาลของความสำเร็จ” นั่นคือการเป็น Miss Universe Thailand 2023

นางปิยาภรณ์ แสนโกศิก หรือ ปุ้ย ผู้บริหารการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ กล่าวว่า “เวที Miss Universe Thailand 2023 มีเป้าหมายในการค้นหา ความสามารถ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นของผู้หญิงไทยที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และยกระดับวัฒนธรรม และสังคมของประเทศไปสู่ระดับสากล ดังนั้นผู้เข้าประกวดในปีนี้จะต้องผ่านการคัดเลือก และทำลายทุกข้อจำกัดในตัวเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต”

ความปังของการประชันความงามในครั้งนี้ จะมีการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามในแต่ละจังหวัดที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อฟาดฟันกันในระดับประเทศ บนเวที MUT 2023 โดยในปีนี้ ยังได้ “ชวลิต ชมเมือง” นักออกแบบจิลเวอรี่ระดับประเทศ จาก God Diamonds มาดีไซน์มงกุฎให้กับนางงามแต่ละจังหวัดอีกด้วย ภายใต้แนวคิด “The Beginning of Across the Universe” พร้อมชูความหมายถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางตามความฝันของหญิงสาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ บนทิศทางที่มั่นคงและแข็งแกร่งแห่ง ‘ศึกความฝันสู่ดวงดาว’ โดยการใช้สัญลักษณ์ ‘ดวงดาวแปดแฉก’ แทนความหมายของการเริ่มต้นสู่ความฝันข้ามจักรวาลกว้างใหญ่

“มงกุฎของทุกจังหวัดเหมือนกันหมดค่ะ เพราะทุกจังหวัดมีความสวยงามในตนเอง และมีความเท่าเทียมกันทั้งหมด” นางปิยาภรณ์กล่าว

นอกจากนี้ TPN GLOBAL ยังได้จับมือร่วมกับ 247 Entertainment บริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ครบวงจรที่ผ่านการทำโปรเจ็กต์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตติ้ง คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี หรือผลิตศิลปินไทยออกสู่วงการเพลงไทย นำโดย นายอภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง ETC) และผู้บริหาร ซึ่งจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการประกวดนางงามในประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยโปรดักชั่นสุดปัง พร้อมยกระดับการประกวดสไตล์ความบันเทิงที่แปลกใหม่ ผ่านการประกวดรอบพิเศษ “MUT MAX Exclusive Round” ในรูปแบบ Music & Fashion Show ในตอน Warriors of The Universe “Queen of Stars Knight” สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินระดับโลกและศิลปินไท ภายใต้คอนเซปต์ “The Warriors of Universe” ภารกิจของอัศวินแห่งจักรวาล MAX เพื่อตามหาอัญมณีที่ล้ำค่าและเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียว

“247 เอนเตอร์เทนเมนท์มีความยินดีมากที่ในปีนี้ได้มีโอกาสร่วมกับ TPN GLOBAL ซึ่งเราเห็นว่า เวทีการประกวด Miss Universe Thailand เป็นเวทีการประกวดที่เป็นตำนานและอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เราจึงอยากใช้ศักยภาพของเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยผลักดัน และทำให้เวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2023 ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น” นายอภิวัฒน์กล่าว

โดยผู้ประกวดจะสวมใส่ “Milin Swim” ชุดว่ายนํ้า Collection แรกจากแบรนด์มิลิน ผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้ชนะจากรอบนี้จำนวน 1 คนเท่านั้น ที่จะได้ Fast Track เป็น Queen MAX เข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 จะมีการเปิดตัวศิลปิน 2 ยอดนิยม สุดเซอร์ไพรส์ ที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับ MUT MAX โดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ 247ENTOFFICIAL

การประกวดบนเวทีสุดยิ่งใหญ่ MUT 2023 จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 การันตีความเข้มข้น และชวนให้ตื่นเต้นทุกวินาที ทั้ง รอบออดิชั่น ไปจนถึงรอบการแข่งขันที่เป็นตำนานของเวที กับรอบ Keyword และ กิจกรรมเก็บตัว ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2566 โดยสาวงามทั้งหมดจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและการประชันความงามรูปแบบต่าง ๆ ก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบ Preliminary ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎ MUT 2023 ในรอบ Final ในค่ำคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ชนะในการประกวดจะได้รับรางวัลมงกุฎเกียรติยศจาก “Mouawad” และรางวัลอีกมากมาย และที่สำคัญคือโอกาสในการก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก Miss Universe 2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2023 ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์

นอกจากนี้ นางปิยาภรณ์ ยังเปิดเผยถึงโปรเจ็กต์สุดปังที่ทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นั้นได้เปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีอายุ 7-14 ปี ที่มีความสนใจและใฝ่ฝันเป็นมิสยูนิเวิร์ส กับการประกวด Next Univers โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 7-11 ปี และ 12-14 ปี ซึ่ง Top 5 จะได้ร่วมเดินบนรันเวย์ของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ในรอบตัดสิน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่โซเชียลมีเดียของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์