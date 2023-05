เพนนี มอร์ดานต์ สตรีคนแรกที่อัญเชิญพระแสงดาบ ในพิธีบรมราชาภิเษกคิง ชาร์ลส์

เพนนี มอร์ดานต์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรวัย 50 ปี เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ Lord President of the Council ซึ่งเป็น ‘สตรีคนแรก’ ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่อัญเชิญพระแสงดาบ Sword of State และพระแสงดาบ Sword of Offering ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้สัมภาษณ์ นิค โรบินสัน พิธีกรรายการ Political Thinking ถึงการเตรียมตัว และการทำหน้าที่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ว่าเธอต้อง ‘กินยาแก้ปวด’ 2 เม็ด ก่อนเริ่มพระราชพิธี เพื่อให้มั่นใจว่า เธอจะทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 มอร์ดานต์ ต้องอัญเชิญพระแสงดาบ Sword of State ซึ่งมีน้ำหนักราว 3.6 กิโลกรัม อยู่นานสักพัก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นอัญเชิญพระแสงดาบ Sword of Offering ประดับอัญมณีงดงาม ที่มีน้ำหนักเบากว่าทำให้พิธีกรถามประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า

“คุณต้องยกเวท ออกกำลังกายนานแค่ไหน เพื่อเตรียมตัวก่อนจะมาถือพระแสงดาบ ”

มอร์ดานต์ ตอบว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เธอไม่ได้เข้ายิม ออกกำลังกายเลย แต่เมื่อถึงวันที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ทุกอย่างก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ แต่ก็เล่าให้โรบินสันฟังว่า

“แต่คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณอยู่ในสภาพที่พร้อม ฉันกินยาแก้ปวดไป 2 เม็ดก่อนเริ่มพระราชพิธี เพราะต้องการให้มั่นใจว่า ฉันจะไม่เป็นไร แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ที่จริงฉันถือพระแสงดาบ Sword of State เพียงครึ่งพิธีเท่านั้น ซี่งพระแสงดาบนั้นหนักจริงๆ จากนั้นฉันก็เปลี่ยนไปถือพระแสงดาบ Sword of Offering ประดับอัญมณีงดงามยิ่ง”

โรบินสัน ถามมอร์ดานต์ว่า มีคำแนะนำใดๆแก่ผู้ที่อาจมีโอกาสได้ทำหน้าที่คล้ายๆกันนี้บ้างมั้ยว่า “มั่นฝึกซ้อม กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ และ สวมรองเท้าที่ใส่สบาย ”

แต่ มอร์ดานต์ สวมรองเท้าส้นสูง ระหว่างอัญเชิญพระแสงดาบทั้งสอง ในพระราชพิธีฯ ซึ่งมีความหมายถึง “การปกป้องความดี และ ลงโทษความชั่วร้าย”

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร่วมกันผู้คนอีกหลายพันคนที่ทำหน้าที่ของตนในวันนั้น ฉันตระหนักดีว่า มีทหาร นักการเมือง และผู้คนอีกมากมายที่อยู่ในขบวนสวนสนาม และยืนอยู่หลายชั่วโมงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือคอยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พวกเรา เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว หน้าที่ของฉัน ดูง่ายกว่ามาก”