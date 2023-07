วันแรกจักรวาล! สาวงาม MUT 2023 ประชันลุคแรกท้าฝน งัดทุกวิชามูเตลูจับเลขประจำตัว

เริ่มแล้ว! First Gate to Universe วันแรกของจักรวาล มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 (Miss Universe Thailand 2023) ในคอนเซ็ปท์ The Unlimited “จักรวาลไร้ขีดจำกัด” แม้ฝนจะชุ่มฉ่ำรับวันแรกก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะสาวงามประจำจังหวัด ตบเท้ารายงานตัวเป็นผู้เข้าประกวด MUT 2023 ทั้งหมด 51 คน (จากทั้งหมด 53คน) ณ Phra Nakhon Bangkok World 1 สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม)

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสยามอเมซิ่งปาร์ค นพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและขายกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่หลักในการทำกิจกรรมพร้อมอวยพรให้การประกวดในปีนี้ราบรื่นไปจนวันประกวดรอบตัดสิน

ทางด้านตัวแม่ประจำด้อม MUT แม่ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ก็แนะนำทุกกลยุทธ์ในการคว้าคะแนนจากการทำกิจกรรม และทริคการใช้ทั้งความสวยและความฉลาดอย่างไรให้ชนะใจกรรมการ และเป็นธรรมเนียมของทุกปีกับการถ่ายรูป Portrait ที่ปีนี้มาแบบสับแบบใหม่กับหน้าปกแม็กกาซีน “Miss Universe Thailand The Unlimited” ประชัน Look Of The Day เสื้อผ้าหน้าผม มาพร้อมกระเป๋า “Crown Box” คู่ใจที่หญิงไทยใฝ่ฝัน ซึ่งภายในบรรจุ “God Daimond” มงกุฎและสายสะพาย ซึ่งมีเพียงสาวงาม MUT ประจำจังหวัดเท่านั้นที่จะได้ครอบครอง ก่อนที่ผู้เข้าประกวดจะงัดทุกวิชามูเตลูมาใช้ในการจับหมายเลขนำโชคให้เป็นเลขประจำตัว

ติดตามการประกวด Miss Universe Thailand 2023 The Unlimited ได้ทาง FB Miss Universe Thailand แล้วมาลุ้นกันว่าสาวงามคนไหนที่จะคว้ามงกุฎไปครอง