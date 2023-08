ท่านอ้น โพสต์เที่ยวเมืองหลวงเก่า เผย ‘ยังอยู่อีกสองสามวัน’

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ‘ท่านอ้น’ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse เป็นภาพเยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุข้อความว่า Visiting the old capital today. Still here for a couple more days. “เที่ยวเมืองหลวงเก่าวันนี้ ยังอยู่ที่นี่อีกสองสามวัน”

