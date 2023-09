เป๊ก เศรณี แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ รมว.มหาดไทย คนใหม่ ลั่นภูมิใจในตัวพ่อ

เป๊ก เศรณี แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ ขึ้น รมว.มหาดไทยคนใหม่ ลั่นภูมิใจในตัวพ่อ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีมาด้วย ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ปรากฎว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามโผ

วันเดียวกับนี้ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายอนุทิน ก็ได้โพสต์ภาพนายอนุทินขณะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัว พร้อมระบุว่า “Simple and easy going as ever. Proud of you and congrats Pa!”