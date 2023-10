จีเซล บุนด์เชน ซุปเปอร์โมเดล เล่า ‘ความทรมานใจ’ ที่คนภายนอกไม่รู้

ขณะที่คนภายนอกมอง จีเซล บุนด์เชน มีชีวิตที่น่าอิจฉา พรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ และทรัพย์สมบัติ แต่ซุปเปอร์โมเดลชาวบราซิล หนึ่งในนางแบบค่าตัวแพงที่สุดในโลกนับแต่ปี 2544 บอกว่าในช่วงที่อาชีพของเธอกำลังพุ่งสู่จุดสูงสุด เธอเคยรู้สึกทุกข์ทรมานกับความรู้สึกอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกถึงขนาดมีความคิดวูบหนึ่งว่าไม่สามารถทนอยู่อีกต่อไปแล้ว

ซุปเปอร์โมเดลวัย 43 ให้สัมภาษณ์รายการซันเดย์ มอร์นิง ทางสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสเมื่อปลายเดือนกันยายนถึงการต่อสู้กับความรู้สึก สภาพจิตใจในช่วงที่ชีวิตการงานรุ่งโรจน์ว่าเธอเคยรู้สึก ‘หายใจไม่ออก’ บ่อย ๆ และต้องหายใจถี่เร็ว ซึ่งเธอบอกกับ ลี โคแวน พิธีกรว่า “ฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในอุโมงค์ หายใจไม่ออก แล้วฉันก็ต้องไปทำงานที่สตูดิโอต่างๆ และฉันก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก”

บุนด์เชน เล่าว่าตอนนั้นที่พักของเธออยู่บนชั้น 9 ของตึก และเธอต้องเดินขึ้นบันได เพราะเธอกลัวติดอยู่ในลิฟต์ “ฉันก็หายใจถี่เพราะรู้สึกหายใจไม่ออก และคุณรู้ใช่ไหมว่า เมื่อคุณหายใจไม่ออก ถึงแม้หน้าต่างเปิดอยู่ คุณจะรู้สึกเหมือนว่า ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แบบนี้ คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไร”

พิธีกรวัย 58 ถามซุปเปอร์โมเดลสาวสวยตรง ๆ ว่า เธอเคยคิดจะกระโดดลงไปไหม บุนด์เชนตอบว่า “เคยมีความคิดวูบหนึ่งเหมือนกัน”

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ก่อนหนังสือบันทึกความทรงจำของจีเซล บุนด์เชนชื่อว่า Lessons: My Path to a Meaningful Life, and had told People จะออกจำหน่าย สุดยอดนางแบบ หนึ่งในนางฟ้าของชุดชั้นในวิคตอเรีย ซีเคร็ท และเคยเดินแบบให้กับแบรนด์เนมดังมาแล้วนับไม่ถ้วน อาทิ Marc Jacobs, Michael Kors, Dolce & Gabbana, Christian Dior และ Valentino เคยออกมาเปิดเผยครั้งแรกถึงความคิดไม่อยากมีชีวิตว่า

“ตอนนั้นอาชีพการงานของฉันก็อยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันก็สนิทกับครอบครัวของฉันมาก และฉันก็มองว่าฉันเป็นคนคิดบวกมาตลอด ดังนั้นฉันจึงยิ่งกดดันตัวเองมากว่าทำไมฉันจึงมีความรู้สึกเช่นนั้น ฉันรู้สึกราวกับว่า ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้รู้สึกแย่ แต่ฉันก็รู้สึกไร้พลังจริง ๆ โลกของคุณเริ่มเล็กลงเรื่อย ๆ กระทั่งคุณหายใจไม่ออก มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากที่ฉันเคยมี ”

บุนด์เชน เล่าต่อว่า เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังจะฆ่าเธอ “เริ่มจากเครื่องบิน ต่อมาก็ลิฟต์ อุโมงค์ โรงแรม สตูดิโอถ่ายแบบ และ รถยนต์ ตอนนี้ก็อพาร์ตเมนต์ของฉัน ทุกอย่างกลายเป็นกรง และฉันก็เป็นเหมือนสัตว์ที่ติดอยู่ในนั้น และกำลังดิ้นหาอากาศหายใจ ฉันมองไม่เห็นทางออก และรู้สึกทนไม่ไหวที่จะมีความรู้สึกแบบนี้แม้แต่อีกสักวัน ”

แต่ตอนนี้ ซุปเปอร์โมเดล คุณแม่ลูกสอง ซึ่งผ่านการหย่าร้างกับ ทอม เบรดี นักอเมริกันฟุตบอลระดับตำนาน ผู้เล่นตำแหน่งควอร์เตอร์แบ็ก ของทีมแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส์วัย 46 มาได้ 1 ปีสามารถเอาชนะความรู้สึกเหล่านั้นได้แล้ว ด้วยบทเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิต และลูกทั้งสองที่เป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจของเธอ