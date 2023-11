บาร์บรา สไตรแซนด์ เล่าความทรงจำกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในหนังสือใหม่

นางเอก และนักร้องระดับตำนานของสหรัฐอเมริกา ‘บาร์บรา สไตรแซนด์’ เพิ่งมีหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มล่าสุดชื่อ มาย เนม อิส บาร์บรา (My Name Is Barbra) ความยาว 992 หน้าออกวางขายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน

หนึ่งในความทรงจำที่นักร้องดังระดับตำนานในวัย 81 เขียนเล่าถึงเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างเธอกับ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ที่ครั้งหนึ่งทรงปลื้มบาร์บรา สไตรแซนด์ ทั้งรู้สึกว่าศิลปินหญิงผู้นี้มีเสน่ห์ดึงดูดที่สุดคนหนึ่ง

นักร้องดังเจ้าของเพลง Woman in Love , Memory ,The Way We Were เล่าเธอมีโอกาสพบเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ครั้งแรกเมื่อมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษเสด็จไปที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2517 และทรงมีพระประสงค์อยากพบสไตรแซนด์ ศิลปินหญิงเพียงคนเดียว ที่พระองค์ทรงมีรูปโปสเตอร์ติดไว้ที่ผนังห้องพักระหว่างทรงศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ดังนั้นจึงเสด็จไปที่สตูดิโอของวอร์เนอร์ บรอส ซึ่งสไตรแซนด์กำลังร้องบันทึกเสียงอยู่ที่นั่นให้กับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฟันนี เลดี้ (Funny Lady ) ที่เธอรับบทนางเอก

“เจ้าชายดูมีเสน่ห์มากๆเมื่อเดินเข้ามาในสตูดิโอ แต่พูดตามตรงว่ามันยากมากกับการที่จะได้พูดคุยกันจริงๆเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางช่างภาพราว 50 ชีวิตที่กำลังถ่ายรูปคุณ ฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันกำลังดื่มชาอยู่ และชวนให้เจ้าชายลองจิบดู แล้วว่าที่กษัตริย์แห่งอังกฤษก็จิบน้ำชาจากถ้วยของฉันจริงๆ เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง และเมื่อสื่ออังกฤษลงข่าวนี้กัน สื่อเหล่านั้นก็นำเสนอข่าวราวกับเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ”

นักร้องซุปตาร์ หนึ่งในตัวแม่ของวงการเพลงระดับโลกเล่าว่า มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ตรัสถามด้วยว่าเธอชอบดื่มชาชนิดไหน? ซึ่งสไตรแซนด์ตอบไปเพียงว่านี่คือชา Constant Comment เพราะคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนอกไปจากนั้น เนื่องจากกำลังทำงาน และเป็นห่วงว่า นักดนตรีกำลังรอเธออยู่

“และที่จริงทั้งฉันและเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ต่างเขินอาย แต่เราก็พยายามสื่อสาร เพราะนั่นเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเริ่มต้นของมิตรภาพที่ไม่คาดคิด”

ก่อนจะมีโอกาสได้พบกันซึ่งหน้า สไตรแซนด์เขียนเล่าในหนังสือมาย เนม อิส บาร์บราว่า “ฉันเคยได้ยินมาแล้วว่าเจ้าชายชาร์ลส์มีรูปโปสเตอร์ของฉันติดที่ผนังห้องพักในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และบอกฉันมีเสน่ห์ดึงดูด”

ขณะที่ในหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เขียนโดย ชาร์ลส์ แอนเดอร์สัน เมื่อปี 2565 “The King: The Life of Charles III” ก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าทรงตรัสถึง สไตรแซนด์ว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหล

ใน มาย เนม อิส บาร์บรา นางเอก นักร้องดังเขียนเล่าว่า ต่อมาเธอมีโอกาสพบกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อีกเมื่อปี 2537 เมื่อมีคอนเสิร์ตในกรุงลอนดอน อังกฤษ รวมทั้งคอนเสิร์ตหนึ่งที่ช่วยหาทุนให้แก่องค์กรกุศลของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ซึ่งมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษเสด็จมาชม และส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาขอบคุณวันรุ่งขึ้น

“ดอกไม้สดเหล่านั้นมาจากสวนของพระองค์เอง เป็นการขอบคุณที่น่ารักมาก เจ้าชายชาร์ลส์เขียนการ์ดมาด้วยว่า “การได้ชมคอนเสิร์ตของคุณเมื่อคืนช่างยอดเยี่ยมมาก คุณช่างยอดเยี่ยม และผมชื่นชอบการแสดงทุกวินาที และขอบคุณอย่างยิ่งต่อน้ำใจที่มีต่อกองทุนของผม พวกเขาต่างประทับใจอย่างยิ่ง”

สไตรแซนด์เล่าว่ามิตรภาพระหว่างเธอกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ยืนยาวมาหลายทศวรรษ และทรงเคยให้เธอเยี่ยมชมพระตำหนักไฮโกรฟที่ทรงประทับเมื่อปี 2538 นอกจากนั้นยังส่งการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่กันเสมอมา และเมื่อไม่นาน ทรงส่งการ์ดภาพวาดสีน้ำ ที่วาดด้วยมือ และของขวัญให้แก่สไตรแซนด์ด้วย

นางเอก นักร้องระดับตำนานบอกด้วยว่ารู้สึกดีใจมากที่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร