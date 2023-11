ยังจำได้ไหม ดนดังที่เคยประกวดมิสยูนิเวิร์ส

นางงาม กับ นางเอก หรือ ดารานักแสดง เป็นวงการที่ใกล้กันมาก ที่ผ่านมามีนางเอก หรือนักแสดงหลายคนที่มาจากเวทีนางงาม หรือนางงามที่ได้มาเป็นนางเอก สำหรับเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส ที่ได้รับความสนใจจากแฟนนางงามทั่วโลก ซึ่งล่าสุด “แอน-แอนโทเนีย โพซิ้ว” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย เมื่อคว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ ท่ามกลางสาวงามจาก 90 ประเทศทั่วโลกร่วมประชันโฉม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสาวงามที่พิชิตมงกุฎสาวงามที่สุดในจักรวาลปีนี้ คือ เชนนิส ปาลาซิออส สาวงามจากนิการากัว

ซึ่งก็เคยมีนางเอก ดารานักแสดงหลายคนเคยเป็นหนึ่งในสาวงามที่เข้าประกวดมาแล้ว หนึ่งในนั้นคือ กัล กาด็อท นางเอกดังจาก วันเดอร์ วูแมน ซึ่งร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2547 หลังจากคว้าตำแหน่งนางงามอิสราเอลในปีเดียวกันนั้น นางเอกดังซึ่งปัจจุบันเป็นคุณแม่ของลูกสาว 3 คนเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารโรลลิง สโตนว่า แม่เธอและเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนสมัครชื่อเธอประกวดมิสอิสราเอล ตอนนั้นเธออายุ 18 ปี พอรู้ตัวว่าผ่านเข้ารอบ “ฉันก็บอกกับตัวเองว่า ฉันต้องเข้าประกวดแล้วล่ะ และฉันก็จะมีเรื่องเล่าให้หลานๆ ฟังว่า ยายได้เข้าประกวดมิสอิสราเอลมาแล้ว แต่ฉันไม่ได้คิดเลยว่าจะชนะ”

แต่สุดท้าย กัล กาด็อท ก็ชนะ ได้สวมสายสะพายนางงามอิสราเอล บินไปร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2004 ที่ประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งกาด็อทเล่าว่า ตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยว่า การได้ตำแหน่งมิสอิสราเอล หมายความว่าเธอต้องเดินทางไปร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส

“ฉันรู้แต่ว่า ฉันไม่อยากได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำให้ฉันมีความสุข”

ในปีที่กาด็อทประกวด สาวงามที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สคือ เจนนิเฟอร์ ฮอว์กินส์ นางงามออสเตรเลีย ส่วนกาด็อทไม่ติดเข้ารอบ แม้แต่รอบ 20 คนสุดท้าย “ฉันแพ้หลุดลุ่ย” กาด็อทเล่า

เคนยา มัวร์ นักแสดง นางแบบชาวอเมริกันวัย 52 เคยร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปี 2536 ขณะอายุ 22 ปี หลังเป็นสาวงามจากรัฐมิชิแกนที่คว้ามงกุฎมิสยูเอสเอ มัวร์สามารถเข้ารอบลึก 6 คนสุดท้ายบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส ในปีนั้น ดายานารา ตอร์เรส จากเปอร์โตริโก ได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไปครอง

หลังจากหมดภารกิจในตำแหน่งมิสยูเอสเอ มัวร์ก้าวสู่วงการบันเทิง มีผลงาน อาทิ The Fresh Prince of Bel-Air และ Living Single แต่ปัจจุบัน เธอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากรายการเรียลิตี้เป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่นรายการ The Real Housewives of Atlanta, The Apprentice และ Dancing With the Stars

อาลี แลนดรี นักแสดงและนางแบบชาวอเมริกันวัย 50 เคยร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปี 2539 หลังเป็นสาวงามจากรัฐลุยเซียนา ที่พิชิตมงกุฎมิสยูเอสเอ แลนดรีสามารถผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ก่อนที่ อลิเซีย มาชาโด นางงามเวเนซุเอลา ได้รับการสวมมงกุฎสาวงามที่สุดในจักรวาลปีนั้น

หลังจากจบภารกิจในฐานะนางงาม แลนดรีเริ่มมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงหลายเรื่อง อาทิ Be Beautiful ภาพยนตร์ปี 2543 และ Sound of Freedom ผลงานที่ออกสู่สายตาผู้ชมปีนี้