อลิเซีย คีย์ พูดถึง ‘เพาเวอร์ ออฟ เอจจิ้ง’ ลองอ่านดูว่าจริงไหม?

ขณะที่มีผู้หญิงมากมายที่กลัวความแก่ชรา แต่ อลิเซีย คีย์ นักร้องชาวอเมริกันวัย 42 กลับมีความสุขกับตัวเลขอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งค้นพบพลังของ เพาเวอร์ ออฟ เอจจิ้ง (Power of Aging) ที่นักร้องเจ้าของเพลงดังอาทิ If I Ain’t Got You ,It’s On Again ,Girl on Fire,ฯลฯ บอกว่าทุกวันนี้ เธอรู้สึกว่าตัวเองสวยยิ่งกว่าตอนสาว ๆ

“ฉันชอบที่ฉันฉลาดขึ้น ฉันชอบที่ฉันมีสติมากขึ้น ชอบที่ฉันรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไร ชอบที่ได้รู้สึกสัมผัสถึงสิ่งที่ตัวเองคิด และรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับฉัน โดยไม่จำเป็นต้องไปหาคำยืนยันจากคนอื่นมากมายเพื่อมายืนยันว่าสิ่งนั้นมันดีสำหรับฉันหรือไม่

อลิเซีย นั่งเปิดใจให้สัมภาษณ์เดอะ คัต ( The Cut) เว็บไซต์ข่าวของนิตยสารนิวยอร์ก แมกกาซีน และยังพูดถึงความเชื่อของเธอด้วยว่า “คุณจะสวยขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น เพราะว่าคุณเปิดใจมากขึ้น คุณรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้น”

นักร้องเจ้าของเพลงไดอารี จากอัลบัมเพลงชุดที่ 2 เล่าว่าหลังจากก้าวเข้ามาในวงการเพลงตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่น เธอชอบคิดทบทวนมาตลอดว่าต้องการให้ผู้คนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธออย่างไร

“มันช่วยทำให้ฉันตาสว่างได้เห็นว่า ฉันไม่ได้รู้สึกอึดอัด หรือไม่สวยถ้าหากฉันไม่ได้แต่งตัวจัดเต็ม และถ้าหากฉันไม่ได้แต่งหน้า ทำผม ไม่ได้สวมเครื่องประดับสวย ๆ ไม่ได้สวมเสื้อผ้าดี ๆ ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันสวยน้อยลง มันทำให้ฉันตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ของปรุงแต่งที่ว่ามาเหล่านั้นทั้งหมด”

และความเชื่อนี้เอง มีอิทธิพลสำคัญทำให้อลิเซียเคยตัดสินใจ ‘โชว์หน้าสด’ ไม่แต่งหน้าแม้แต่เวลาออกงานเมื่อปี 2559″ ฉันคิดว่า มันเป็นการตระหนักรู้ว่าเราให้ค่ากับมาตรฐานความงามตามที่สังคมให้ค่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งสำหรับฉันไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้มาก่อน ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้”

หลังจากไม่แต่งหน้ามาเกือบ 4 ปี ระหว่างนั้นอลิเซียได้คิดสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองขึ้นมา ใช้ชื่อ ‘คีย์ โซลแคร์ (Keys Soulcare)’ ออกวางขายในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมปี 2563 และในอังกฤษเมื่อต้นปี 2564 ทั้งเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลถึงการกลับมาแต่งหน้าอีกครั้งด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของเธอเองว่า

“ฉันรู้แล้วว่าอะไรคือความสวยงามสำหรับฉัน ไม่ต้องมีใครมาบอกฉันว่ามันคืออะไร และฉันก็ไม่สามารถบอกใคร ๆ ได้เช่นกัน และนั่นก็เป็นเหตุผลถึงที่มาของความสัมพันธ์ของฉันกับการแต่งหน้า ความสวยงาม ที่เดินมาถึงจุดที่เป็นอยู่วันนี้”

สวิซ บีตซ์ โปรดิวเซอร์เพลงชาวอเมริกัน สามีของอลิเซีย คีย์ เคยโพสต์ถึงภรรยานักร้อง เมื่อวันคล้ายวันเกิดของภรรยาเมื่อปลายเดือนมกราคม พูดถึงความประทับใจในความเป็นตัวเองของอลิเซียว่า “เธอเป็นหนึ่งในนางฟ้าที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่ผมรักในตัวเธอมากที่สุดก็คือ คลื่นความคิดบวก”