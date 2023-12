มงฉ่ำ ‘นลิน ฉัตรนลิน’ คว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2023 พาไทยแลนด์ผงาดเวทีโลกอีกครั้ง

ทันทีที่สิ้นเสียงพิธีกรประกาศคำว่า “ไทยแลนด์”

มงกุฎ “มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2023” (Miss Intercontinental 2023) ก็ลงบนศีรษะของสาวไทยนาม “นลิน” ฉัตรนลิน โชติจิรวราฉัตร รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ในฐานะ มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล ไทยแลนด์ 2023

ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้ครองตำแหน่งนี้ และถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างมาก และประกาศให้เห็นว่า สายสะพายไทยแลนด์ผงาดบนเวทีระดับโลกอีกครั้ง!!

ทั้งนี้ การประกวดเวทีนางงามระดับนานาชาติ “มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2023” ครั้งที่ 51 ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อค่ำคืนวันที่ 15 ธันวาคม 2566

นลินได้แสดงศักยภาพนางงามไทยให้ทั่วโลกได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการเดินสับ สวยฉ่ำ และความสามารถที่ล้นเหลือ จนสามารถคว้ามงกุฎมาได้อย่างสง่างาม

กรี๊ดสิครับ!

โดยในรอบท็อป 7 นลิน ตอบคำถามที่ว่า “ถ้าคุณสามารถขอพรได้หนึ่งข้อ คุณจะขออะไร”

ซึ่งนลินก็ตอบอย่างฉะฉานว่า “ฉันจะขอให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในตัวเอง มากไปกว่านั้นการที่ฉันยืนอยู่จุดๆนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้น แต่ฉันมีโอกาสที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ของ มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ ฉันจะบอกคุณว่าไม่มีใครสนใจเรื่องราวของคุณจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ และนี่ก็ถึงเวลาของคุณแล้ว ที่จะชนะตัวของคุณเอง”

ทั้งนี้ นลินได้อัพสตอรี่หลังจากมงลง บอกกับคนไทยทุกคนว่า “เอามงกับประเทศไทยได้แล้วนะคะ ดีใจมาก มารับนลินด้วยน้า”

อย่างไรก็ตาม ปี 2566 นับเป็นปีทองของสายสะพายไทยแลนด์ ของลูกสาว TPN ด้วย 3 สาวงามคว้าตำแหน่งจากเวทีโลกมาฝากคนไทย ไม่ว่าจะเป็น

1.แอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023

2.วรวลัญช์ พุฒกลาง มิส แพลนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 2023

3.ฉัตรนลิน โชติจิรวราฉัตร มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2023

สำหรับ มงกุฎมิสอินเตอร์คอนติเนนตัล มงแรก เป็นของ ภัทราพร หวัง หรือ เฟิร์ส หวัง ซึ่งเธอคว้ามงกุฎมาฝากคนไทย

เฟิร์ส หวัง ได้โพสต์แสดงความยินดีกับรุ่นน้องหลังมงลงว่า “กรี้ดดดดดดดด นลินเอามงสองมาแล้ว ! ดีใจมากจริงๆ ลินทำได้จริงๆอย่างที่พูด เคยคิดเหมือนกันว่าคนต่อไปจะเป็นใคร และในฐานะรุ่นพี่ดีใจมากๆที่วันนี้มันเป็นเป็นนลิน เชื่อในตัวลินมาเสมอว่าลินทำได้ พี่ยินดีด้วยและภูมิใจมากๆ” Thank you for your hard work and finally you made it Thailand the second crown coming home Love you #missintercontinental #missintercontinental2023