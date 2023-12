คาเมรอน ดิแอซ เห็นความจำเป็นสามีภรรยา ควรมองการ ‘แยกห้องนอน’ เป็นเรื่องธรรมดา

เคยสังเกตมั้ยพอได้ยินว่าสามีภรรยาคู่ไหน ‘แยกห้องนอน’ กัน บรรดาคนนอกทั้งหลายมักแอบคิดไปว่า พวกเขากำลังมีปัญหาครอบครัวอะไรกันหรือเปล่า?

ทั้งที่จริง อาจไม่ได้มีปัญหาใดๆเลย แต่ที่ต้องการแยกห้องนอน หรือ แยกกันนอน เพราะต้องการมี ‘พื้นที่ส่วนตัว’ ได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง หรือทำอะไรที่ตัวเองชอบเท่านั้น หรือบางทีอาจแค่ต้องการนอนโดยไม่มี ‘เสียงกรน’ของอีกฝ่ายดังรบกวนก็เท่านั้น

คาเมรอน ดิแอซ อดีตนางเอกฮอลลีวูดชื่อดังวัย 51 ปีเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน และเห็นความจำเป็นที่คู่สามีภรรยาควรมองการ ‘แยกห้องนอน’ กัน ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต โดยพูดถึงเรื่องนี้ในรายการพอดแคสต์ Lipstick on the Rim ที่มี มอลลี ซิมส์ และ เอเมส กอร์มลีย์ เป็นพิธีกร และมีหญิงผู้ร่วมรายการคนหนึ่งเล่าว่า สามีเธอนอนกรนเสียงดังมาก จนเธอนอนไม่หลับ

“เราควรทำให้การแยกห้องนอนระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติธรรมดา ฉันก็จะทำแบบนั้นจริงๆ ฉันก็มีบ้านของฉัน คุณก็มีบ้านของคุณ และเราก็มีบ้านของครอบครัวอยู่ตรงกลาง ฉันโอเคมากๆที่ฉันจะไปนอนที่ห้องนอนของฉัน คุณก็นอนที่ห้องนอนของคุณ และเราก็มีห้องนอนตรงกลางที่เราสามารถมานอนด้วยกัน ”

เมื่ออดีตนางดัง ซึ่งปัจจุบันหันไปทำธุรกิจไวน์ชื่อว่า Avaline เล่าจบ หนึ่งในพิธีกรพอดแคสต์ พูดติดตลกว่าเดี๋ยวสิ่งที่ คาเมรอน ดิแอซ พูดในรายการต้องกลายเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาแน่ อดีตนางเอกดัง หนึ่งในทีม ‘นางฟ้าชาร์ลี’ จากภาพยนตร์ดังเรื่อง Charlie’s Angels ยังย้ำว่า “ฉันเคยพูดแบบนั้นไปแล้วจริงๆ ฉันบอกกับสามีก่อนเราจะแต่งงานกัน แต่ถึงวันนี้ ฉันไม่รู้สึกจำเป็นต้องแยกห้องนอน เพราะสามีฉันน่ารักมาก ”

หลังจากค่อยๆวางมือจากวงการบันเทิง ดิแอซ ได้พบรักและแต่งงานกับ เบนจี แมดเดน มือกีตาร์วง Good Charlotte วัย 44 ปีที่ใช้ชีวิตคู่กันมา 8 ปี มีลูกสาววัย 3 ขวบด้วยกัน 1 คน

ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการนอน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน ออกมาให้ความเห็นว่า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการหย่าร้าง เพราะเสียงกรน การลุกเข้าห้องน้ำกลางดึก การนอนละเมอ ฯลฯ ล้วนเป็นสาเหตุรบกวนการนอน และการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ และสภาวะอารมณ์

เวนดี โทรเซล ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน และผู้เขียนหนังสือ Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep ให้ความเห็นว่า ” การอดนอน สามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เรื่องความสัมพันธ์ อย่างเช่นสภาวะอารมณ์ของคุณ ระดับความอดทนของคุณ ความรู้จักนึกถึงใจเขา ใจเรา และความสามารถในการสื่อสารกับคู่ชีวิต หรือบุคคลสำคัญในชีวิตของคุณ ”

เวนดี โทรเซล เล่าด้วยว่า “คำถามที่ฉันได้รับอยู่เสมอก็คือ จะแย่มั้ยหากฉันและสามีจะนอนแยกกัน? คำตอบคือไม่เลย บางทีอาจจะมีข้อดีบางอย่างด้วยซ้ำ ”