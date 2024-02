ท่านอ้น เล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จาก ‘ชามบิ่น’ อย่าให้รอยตำหนิทำลายเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โพสต์เฟซบุ๊กภาพอาหารในชามที่มีรอยบิ่น

พร้อมระบุว่า “ชามบิ่นยังคงบรรจุมื้อกลางวันของผมได้ อย่าปล่อยให้รอยตำหนิและความไม่สมบูรณ์แบบทำลายเป้าหมายของคุณ”

(A chipped bowl can still hold my lunch. Don’t let blemishes and imperfections destroy your purpose. #alifewelllived #usefulness #purpose)