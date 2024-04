ท่านอ้น เลคเชอร์นิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ วิชากฎหมายปกครอง

ภายหลังจากที่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหนังสือแต่งตั้งท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ปี พ.ศ.2565-2568

ล่าสุด ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือท่านอ้น โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ระบุว่า มาพูดคุย เล่าเรื่องประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับนิสิตภาควิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในวิชากฎหมายปกครองครับ

A pleasure to serve as a guest lecturer in Professor Khemthong’s administrative law class at Chulalongkorn University

