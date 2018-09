โนเกียเปิดตัว Nokia 6.1 Plus สมาร์ทโฟนจอใหญ่ไร้ขอบที่ทุกคนรอคอย

เอชเอ็มดี โกลบอล เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟน Nokia 6.1 Plus สมาร์ทโฟนไร้ขอบที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบหรูและทันสมัย โดดเด่นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะสำหรับการบอกเล่าเรื่องราว และหน้าจอที่เหมาะสำหรับการรับชมวิดีโอ การส่งข้อความให้เพื่อน และการเกาะติดชีวิตโซเชียล Nokia 6.1 Plus ทำให้คุณดูโดดเด่นด้วยความสามารถในการทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ช่วยในการสร้างคอนเทนต์ของคุณ Nokia 6.1 Plus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Android One เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ ของ โนเกีย

ธนเดช ช่วงแก้ววิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า “ในปีนี้เราได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน Nokia X6 ในประเทศจีนถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของ โนกีย ที่มาพร้อมดีไซน์แบบไร้ขอบที่แฟนๆ ทั่วโลกต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และคาดหวังจากเรามากขึ้น ด้วยความตื่นเต้นของผู้ใช้งานที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทำให้เรากลับมาพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ Nokia 6.1 Plus ที่ทุกคนรอคอย พวกเรารู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้มอบประสบการณ์การใช้งานชั้นเยี่ยมและคุณภาพที่ทุกคนคาดหวังจากสมาร์ทโฟนของ โนเกีย ให้กับผู้ใช้งานทุกคน โนเกีย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำการตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เราจะมุ่งเน้นในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของโนเกีย อาทิ การส่งสมาร์ทโฟนโนเกียเข้าร่วมโปรแกรม Android One จาก Google เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเพียวแอนดรอยด์ ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และอัปเดตก่อนใคร นอกจากนั้นเรายังร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายไปยังออนไลน์โดยได้ร่วมมือกับ Shopee และ JD Central เพื่อเปิด Nokia Official Shop บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ อีกด้วย สำหรับช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เรายังคงมุ่งเน้นการชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โนเกียที่มีความสามารถในการใช้งานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบการบอกเล่าเรื่องราวหรือสร้างคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยช่องทางในการสื่อสารยังคงทำควบคู่ไปทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์”

โดดเด่นด้วยหน้าจอไร้ขอบและประสิทธิภาพในการใช้งาน

Nokia 6.1 Plus มาพร้อมคุณภาพที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งาน แบบเต็มจอในขนาดที่จับถนัดมือเช่นเดิม ด้วยสัดส่วนแสดงผล 19:9 บนหน้าจอ 5.8 นิ้ว จอแสดงผลแบบ Full HD+ พร้อมค่า Color Gamut 96% ให้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน ทำให้ Nokia 6.1 Plus เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อเสพความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยงานประกอบ ที่สวยงามและได้มาตรฐาน Nokia 6.1 Plus กลับมาพร้อมกระจก Gorilla® Glass จาก Corning® ทรงโค้ง ที่ให้สัมผัสถึงความหรูหรา และกระชับถนัดมือ

นอกจากดีไซน์ที่หรูหราแล้ว Nokia 6.1 Plus มาพร้อมชิปเซ็ท Snapdragon 636 รุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จาก Qualcomm ซึ่งประมวลผลได้รวดเร็วกว่ารุ่นที่แล้วถึง 40% ทำให้สามารถเล่นเกมและใช้งานสตรีมได้แบบไม่มีสะดุด พร้อมด้วยคุณภาพกราฟิกระดับโลก กับระบบการใช้งานแบตเตอรี่อันทรงประสิทธิภาพที่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลง และรับชมวิดีโอได้ยาวนานขึ้นด้วย ด้วยฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูงกับ USB Type-C ที่รองรับระบบ Fast Charging ทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์หรือแก้ไขคอนเทนต์และเปิดแอพต่างๆ พร้อมกันได้อย่างไร้กังวลเรื่องแบตเตอรี่

การเล่าเรื่องที่เหนือกว่า

Nokia 6.1 Plus มอบพลังแห่งการถ่ายภาพอันล้ำหน้าให้กับผู้ใช้งานด้วยกล้องหลังคู่16/5 MP ช่วยเก็บรายละเอียดภาพให้มีความคมชัดเหนือระดับ นอกจากนั้นยังมีโหมด HDR ช่วยทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยสีสัน

ที่สดใส พร้อมความเด่นชัดในทุกรายละเอียด และเทคโนโลยี Depth Sensor ทำให้คุณสามารถ ถ่ายภาพได้ราวกับมืออาชีพเมื่อใช้ Bokeh Effect ซึ่งสามารถปรับแก้ให้สวยงามยิ่งขึ้นในภายหลังได้

เก็บภาพเซลฟี่ความละเอียดสูงได้ด้วยกล้องหน้า 16 MP พร้อมโหมด Bothie ที่ทำให้สามารถ ถ่ายภาพจากกล้องหน้า และกล้องหลังได้พร้อมกัน โดยมีเทคโนโลยี AI ช่วยปรับภาพให้สวยงามขึ้น โดยอัตโนมัติเป็นครั้งแรกในโลก นอกจากนั้นคุณยังสามารถแชร์ภาพ Bothie จากทั้งสองฝั่งของกล้อง ลงในโซเดียลมีเดีย ผ่านการสตรีมแบบสดๆ ได้ โดยใช้ฟีเจอร์ Dual-Sight และยังมีระบบปรับปรุงภาพอัตโนมัติ ที่ทำให้เรื่องราวของคุณมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ด้วยฟิลเตอร์สนุกๆ สติกเกอร์หน้ากาก และภาพสามมิติ เสริมด้วยระบบแสงสำหรับถ่ายภาพ Portrait โดยเฉพาะ ทำให้ภาพ ของคุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอด้วยระบบปฏิบัติการเพียวแอนดรอยด์จาก Android One

Nokia 6.1 Plus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Android One ซึ่งออกแบบโดย Google ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัย ปลอดภัย และน่าประทับใจ อย่างยิ่งให้กับผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งจะทำให้ Nokia 6.1 Plus มีความสดใหม่อยู่เสมอด้วยการอัปเดต ย่อยที่จะมีทุกเดือนตลอดเวลาสามปี และการรับประกันว่าจะมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการทันที ที่มีการเปิดให้ใช้งานตลอดเวลาสองปี และเช่นเดียวกันกับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน โนเกีย รุ่นอื่นๆ ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ Android One คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลและแบตเตอรี่สำหรับใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแอปที่ติดตั้งมากับเครื่องนั้นมีจำนวนน้อย และได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นคุณยังจะได้ใช้บริการใหม่ล่าสุดจาก Google ที่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยก่อนใครเสมอ เช่น Google Assistant และ Google Photos พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความละเอียดสูงแบบไม่จำกัดและไม่มีค่าใช้จ่าย

Nokia 6.1 Plus มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android Oreo™ ที่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลิน ไปกับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดต่างๆ ได้ทันที เช่น Google Lens, Picture-in-Picture และ Google Play Instant (ทำให้คุณทดลองใช้แอพได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดให้เสียเวลา รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยประหยัด การใช้งานแบตเตอรี่ เช่น การจำกัดการใช้งานแอปที่เปิดค้างไว้ นอกจากนั้น Nokia 6.1 Plus ยังพร้อมสำหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android Pie อีกด้วย

Nokia 6.1 Plus มี 3 สีให้เลือกได้แก่ สีดำ (Gloss Black) สีขาว (Gloss White) สีน้ำเงินเข้ม (Gloss Midnight Blue)