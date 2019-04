การ์มิน ผนึก อลิอันซ์ อยุธยา เปิดโครงการ Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2019 สร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ

การ์มิน แบรนด์สมาร์ทวอทช์ระดับโลกจับมือ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดกิจกรรมเวิลด์ รัน ไทยแลนด์ รูปแบบใหม่ ซีรีส์แรกของปี ภายใต้แนวคิด “Move 4 Your Best with Garmin” ซึ่งเป็นชาเลนจ์การวิ่งสะสมแต้มรวม 45 วัน มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและที่สำคัญคือได้สะสมระยะทางเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคมอบแก่มูลนิธิคลองเตยดีจัง นอกจากนี้ และมุ่งเชื่อมต่อคอมมูนิตี้กับคนที่รักสุขภาพผ่านโซเชียลมีเดียผ่านกิจกรรมการวิ่ง พร้อมส่ง Garmin Instinct 3 ตอกย้ำภาพ active lifestyle เผยมีนักวิ่งทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Garmin Connect วิ่งรวมกันได้ระยะเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นระยะทางกว่า 904,000 กิโลเมตร

นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัดในกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของบริษัท การ์มิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันแบรนด์การ์มินมีผลิตภัณฑ์ประเภท Wearable ทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้ 1) vivo series สมาร์ทวอชสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ พร้อมแอคทีฟกับการออกกำลังกายที่หลากหลาย ทั้งกลางแจ้ง หรือในยิม 2) Forerunner series สมาร์ชวอชพร้อม GPS สำหรับนักวิ่ง และนักไตรกีฬาโดยเฉพาะ ทั้งในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน 3) Instinct สมาร์ชวอชพร้อม GPS ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางทหารจาก U.S. military standard สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย 4) fenix series สมาร์ชวอชพร้อม GPS สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง และการผจญภัยที่หลากหลาย มีความแข็งแรง ทนทาน บนตัวเรือนที่ออกแบบอย่างพรีเมี่ยม เข้าได้กับทุกลุค และ 5) Descent ไดฟ์คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบนาฬิกา Multi-Sport สำหรับนักดำน้ำโดยเฉพาะ

“ตัวเลขภาพรวมในปี 2561 มีนักวิ่งทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Garmin Connect วิ่งรวมกันได้ระยะเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นระยะทางกว่า 904,000 กิโลเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 127% นอกจากนี้ การ์มินยังเชื่อมต่อคอมมูนิตี้กับคนที่รักสุขภาพผ่านโซเชียลมีเดีย และกลุ่มคนที่มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอบนแอพพลิเคชั่น Garmin Connect ด้วยเรามองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มนักวิ่งและผู้รักสุขภาพ จึงนำมาสู่การร่วมมือกับ อลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ส่งเสริม healthy living lifestyle โดยมุ่งหวังให้คนไทยเติบโตกับคอมมูนิตี้นี้ไปด้วยกัน จะมี workshop และ content online เพื่อให้ความรู้เรื่องการวิ่ง ตลอดระยะเวลาของโครงการ” นายไกรรพกล่าว

นายไกรรพกล่าวต่อว่า ล่าสุด เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพความเป็น active lifestyle การ์มินได้ส่ง Garmin Instinct ที่มาพร้อมสีใหม่ล่าสุดฉีกกฎเดิม ๆ ของความเป็นการ์มิน ด้วย 3 สี ที่ไม่เคยมีในรุ่นไหนมาก่อน คือ สีเหลือง (Sunburst) สีน้ำเงิน (Lakeside) และ สีฟ้าอ่อน (Seafoam) โดยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านตัวแทนจำหน่ายการ์มินทั่วประเทศ ในราคาเดิม 11,500 บาท

ทางด้านนางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ของอลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ เราได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายคนรักสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือหลักในการรวมกลุ่ม คือ การจัดทำ Healthy Living ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับคนรักสุขภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 90,000 ราย ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของผู้รักสุขภาพมากมาย และหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในปีที่ผ่านมา คือ การจัดโครงการ Allianz Ayudhya World Run Thailand Series ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,500 คน นอกจากนี้ หลังจบโครงการดังกล่าวแล้ว เรายังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหมั่นออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยการนำเสนอบริการ MOVE by Healthy Living ขึ้น โดยเป็นบริการบนแพลตฟอร์ม Healthy Living ที่สมาชิก Healthy Living สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Watch เพื่อสะสมระยะทางการวิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยทุก 1 กม.ที่วิ่ง สมาชิกจะได้รับ 10 แต้ม เพื่อนำไปแลกของรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย

นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้ อลิอันซ์ อยุธยา ได้เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2019 โดยจะแบ่งเป็น 4 ซีรีย์ตลอดทั้งปี ประเดิมซีรีส์แรก จับมือกับแบรนด์สมาร์ทวอทช์ระดับโลก “การ์มิน” ภายใต้แนวคิด “Move 4 Your Best with Garmin” ซึ่งเป็นชาเลนจ์การวิ่งสะสมระยะทาง 45 วัน เน้นให้ผู้ร่วมโครงการได้สนุกและแข็งแรงขึ้น ผ่านมิชชั่นและแคมป์สำหรับนักวิ่งเพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยและ ได้โอกาสทำบุญด้านการบริจาคแต้มที่ได้รับให้กับมูลนิธิตคลองเคยดีจัง (25 แต้มเท่ากับเงินบริจาค 1 บาท) โดยเราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับการ์มินครั้งนี้จะช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้น พร้อมสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักสุขภาพของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

ซีรีส์แรก “Move 4 Your Best with Garmin” เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยนักวิ่งที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วม Challenge ได้ง่ายๆ ไม่เสียเงิน ด้วยการสมัครเป็นสมาชิก Healthy Living จากนั้นต้องเชื่อมต่อนาฬิกา Garmin เข้ากับเมนู Move Service พร้อมกดเข้าร่วม Challenge ใน แอพ Garmin Sport ตลอดระยะเวลา 45 วัน จะมีการเซอร์ไพรส์นักวิ่งด้วยมิชชั่น ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อลุ้นรับแต้มเพิ่มเติม พร้อมสิทธิ์เข้าแคมป์ฝึกทักษะการวิ่งเพื่อยกระดับการวิ่งให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook: World Run Thailand Series