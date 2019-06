Apple เผยตัวอย่าง iOS 13 ก่อนเปิดให้ใช้จริงเร็วๆ นี้

นให้กับ iPhone® ด้วย Dark Mode และวิธีใหม่ๆ ในการค้นหาและแก้ไขรูปภาพ การลงชื่อเข้าใช้ในแอพและเว็ บไซต์ และการสำรวจโลกด้วยแผนที่ แบบใหม่หมด iOS 13 ทำงานได้เร็วขึ้นและตอบสนองได้ ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงประสิทธิ ภาพทั้งระบบซึ่งช่วยให้การเปิ ดแอพรวดเร็วขึ้น ลดขนาดของแอพที่ดาวน์โหลด และทำให้ Face ID® เร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน Apple® เผยตัวอย่าง iOS 13 ที่จะมาเพิ่มลุคใหม่อันโดดเด่นให้กับ iPhone® ด้วย Dark Mode และวิธีใหม่ๆ ในการค้นหาและแก้ไขรูปภาพ การลงชื่อเข้าใช้ในแอพและเว็บไซต์ และการสำรวจโลกด้วยแผนที่แบบใหม่หมด iOS 13 ทำงานได้เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งระบบซึ่งช่วยให้การเปิดแอพรวดเร็วขึ้น ลดขนาดของแอพที่ดาวน์โหลด และทำให้ Face ID® เร็วขึ้นกว่าเดิม

“iOS 13 นำความสามารถใหม่ๆ มาสู่แอพที่คุณใช้งานเป็ นประจำทุกวัน ด้วยการอัพเดทหลายรูปแบบในแอพรู ปภาพและแผนที่ เพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยปกป้ องความเป็นส่วนตัวอย่าง Sign In with Apple ทั้งหมดนี้มาพร้อมประสิทธิภาพที่ รวดเร็วกว่าเดิม” Craig Federighi รองประธานอาวุโสฝ่าย Software Engineering ของ Apple กล่าว “เราดีใจที่ลูกค้าจะได้สัมผั สประสบการณ์ใหม่บน iPhone ภายในปีนี้ และอยากให้พวกเขาได้เห็นว่าทุ กสิ่งทุกอย่างดูดีแค่ไหนใน Dark Mode”

Dark Mode: ลุคใหม่อันโดดเด่นสำหรับ iPhone

iPhone มาพร้อมลุคใหม่สวยๆ ด้วย Dark Mode ซึ่งเป็นโทนสีมืดแบบใหม่ที่ใช้ งานได้ทั่วทั้งระบบและในแอพที่ มาพร้อมเครื่องทั้งหมด Dark Mode จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้ าจอดูยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิ มโดยเฉพาะในที่ที่มีแสงน้อย Dark Mode เปิดให้นักพั ฒนาแอพภายนอกนำไปผสานรวมกั บแอพของพวกเขาได้และยังสามารถตั้ งให้เปิดทำงานโดยอัตโนมัติหลั งพระอาทิตย์ตกดินหรือเวลาใดก็ ได้

แอพรูปภาพใช้การเรียนรู้ ของระบบที่มาพร้อมเครื่ องในการปรับแต่งคลังรูปภาพทั้ งคลังให้ไฮไลท์รูปภาพที่ดีที่สุ ด ซ่อนสิ่งรบกวนและรูปภาพที่ซ้ำกั นโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเหตุ การณ์สำคัญของวันก่อนหน้า เดือนที่แล้ว หรือปีที่แล้ว รูปภาพและวิดีโอได้รับการจั ดระเบียบอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา สำรวจ และย้อนสู่ช่วงเวลาโปรดได้ง่ ายดายยิ่งกว่าที่เคย อีกทั้งยังมีการเล่นวิดีโอแบบอั ตโนมัติที่จะปลุกให้คลังรู ปภาพมีชีวิตขึ้นมาอีกด้วย

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปภาพได้ หลากหลายและง่ายดายกว่าเดิมด้ วยเครื่องมือใหม่ที่ใช้ งานและปรับแต่งง่าย แถมยังดูผลงานได้ในพริบตา เพียงแค่ปัดครั้งเดียวก็ สามารถเพิ่มหรือลดเอฟเฟ็กต์เพื่ อทำให้รูปภาพสมบูรณ์แบบได้ ช่างภาพจึงสามารถใส่ความคิดสร้ างสรรค์ได้มากขึ้นและแต่งเติมรู ปภาพได้ตามความต้องการ และเครื่องมือการปรับแต่งรู ปภาพส่วนใหญ่ใน iOS 13 สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้แล้ว ผู้ใช้จึงสามารถหมุน ครอบตัด หรือใส่ฟิลเตอร์ได้เลยจากแอพรู ปภาพ

นอกจากนี้ iOS 13 ยังเพิ่มการปรับแต่งการจั ดแสงภาพถ่ายบุคคลลงในแอพกล้องอี กด้วย โดยสามารถเลื่อนแสงให้เข้าใกล้ ตัวแบบมากขึ้นได้แบบเสมือนจริ งซึ่งจะช่วยให้ดวงตาดูคมชั ดและใบหน้าของตัวแบบดูสว่ างและเรียบเนียน หรือเลื่อนแสงให้ห่างออกไปเพื่ อสร้างลุคที่ดูนุ่มนวล ไร้ที่ติ เอฟเฟ็กต์ High-Key Mono ใหม่ช่วยสร้างลุคที่ดู สวยงามในเฉดสีที่ใกล้เคียงกั นสำหรับรูปภาพในโหมดภาพถ่ายบุ คคล

Sign In with Apple ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และเป็นส่วนตัว

Apple เปิดตัววิธีการใหม่ในการลงชื่ อเข้าใช้ในแอพและเว็บไซต์อย่ างเป็นส่วนตัว ง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย เพียงแค่ใช้ Apple ID ลูกค้าก็สามารถยืนยันตัวตนได้ แล้วโดยไม่ต้องใช้บัญชีโซเซี ยลมีเดีย กรอกแบบฟอร์ม ยืนยันความถูกต้องของอีเมลหรื อเลือกรหัสผ่าน และ Apple จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตั วของลูกค้าด้วยการมอบ ID แบบสุ่มที่ไม่ซ้ำกันให้แก่นักพั ฒนา แม้แต่ในกรณีที่นักพั ฒนาสอบถามชื่อและที่อยู่อีเมล ผู้ใช้ก็สามารถเลือกที่จะเก็บที่ อยู่อีเมลไว้เป็นความลับแล้วให้ ข้อมูลที่อยู่อีเมลแบบสุ่มที่ ไม่ซ้ำกันไปแทนได้ Sign In with Apple ช่วยให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนได้อย่ างง่ายดายผ่าน Face ID หรือ Touch ID และยังมีการตรวจสอบสิทธิ์สองปั จจัยในตัวเครื่องที่จะช่วยเพิ่ มความปลอดภัยให้ผู้ใช้อีกระดั บด้วย Apple ไม่ได้ใช้ Sign In with Apple เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าหรือกิ จกรรมในแอพ

ประสบการณ์แอพแผนที่แบบใหม่หมด

แอพแผนที่บน Apple ช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนได้ สำรวจและค้นพบสถานที่ต่างๆ บนโลก ทั้งยังช่วยปกป้องความเป็นส่ วนตัวให้ผู้ใช้ไปพร้อมๆ กัน หลังจากการขับรถสำรวจกว่า 4 ล้านไมล์เพื่อสร้างแผนที่ ฐานใหม่หมดตั้งแต่ต้น Apple ก็พร้อมมอบประสบการณ์แผนที่ แบบใหม่ที่ครอบคลุ มถนนหลายสายมากขึ้น มีข้อมูลทางเท้าที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่อยู่ที่แม่นยำกว่าเดิม และข้อมูลผืนดินแบบละเอียดยิ่ งขึ้น แผนที่ใหม่พร้อมให้ใช้งานแล้ วในเมืองและรัฐบางแห่ง และจะเปิดให้ใช้ทั่วทั้งสหรั ฐอเมริกาภายในปี 2019 และปี2020 สำหรับประเทศอื่นๆ

คุณสมบัติ Look Around ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานแผนที่ และรูปถ่าย 3 มิติความละเอียดสูงช่ วยแสดงภาพมุมมองถนนอั นงดงามของเมืองหนึ่งพร้ อมการเปลี่ยนรูปภาพแบบต่อเนื่ องและลื่นไหล iOS 13 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ลงในแอพแผนที่ ไม่ว่าจะเป็น Collections ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งที่ ตนโปรดปรานกับเพื่อนๆ ได้ และ Favorites สำหรับการนำทางไปยังจุ ดหมายปลายทางที่ไปบ่อย เช่น บ้าน ที่ทำงาน ยิม หรือโรงเรียนได้ทันทีด้ วยการแตะจากหน้าแรกของแอพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมใน iOS 13

เตือนความจำ มาในลุคใหม่และมาพร้ อมความสามารถอันชาญฉลาดในการสร้ างและแก้ไขรายการแจ้งเตือน รวมถึงการจัดระเบียบและติ ดตามรายการแจ้งเตือนได้ หลากหลายวิธียิ่งขึ้น แถบเครื่องมือด่วนช่วยให้ผู้ใช้ เพิ่มเวลา วันที่ สถานที่ และธงได้ง่ายขึ้น หรือจะเพิ่มเอกสารแนบก็ได้ นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับแอพข้ อความได้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้จะสามารถแท็กคนอื่ นในการเตือนความจำได้อย่างง่ ายดาย และรายการจะแสดงขึ้นมาเมื่อผู้ ใช้ส่งข้อความหาผู้ที่อยู่ในแท็ ก

ได้รับการอัพเดทแดชบอร์ดใหม่ครั้ งใหญ่ที่สุด ซึ่งตอนนี้สามารถดูเพลง แผนที่ และอีกมากมายได้แล้วในมุมมองเดี ยว อีกทั้งยังมีแอพปฏิทินใหม่ และการรองรับ Siri สำหรับการนำทางและแอพฟั งเพลงของบริษัทอื่นอีกด้วย HomePod™ สามารถแยกแยะเสียงของผู้ใช้ จากเสียงของคนอื่นๆ ในบ้านได้แล้ว จึงสามารถทำตามคำขอแบบส่วนบุ คคลได้ รวมถึงการส่งข้อความ การฟังเพลงและอื่นๆ รายการวิทยุสดให้ Siri เข้าถึงสถานีวิทยุกว่า 100,000 สถานีจาก iHeartRadio, radio.com และ TuneIn นอกจากนี้ยังมีตัวตั้งเวลาหยุ ดเล่นใหม่ที่จะช่วยปิ ดเพลงตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ Handoff® ช่วยให้ผู้ใช้ย้ายเพลง พ็อดคาสต์ หรือการสนทนาทางโทรศัพท์ไปยัง HomePod เมื่อกลับถึงบ้านได้อย่างง่ ายดาย

ช่วยให้ Siri อ่านข้อความที่เข้ามาได้ทันที จากแอพข้อความที่มาพร้อมเครื่ องหรือแอพข้อความอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกับ Siri Kit™ ได้ คุณสมบัติการแชร์เสียงใหม่ช่ วยให้ผู้ใช้ชมภาพยนตร์หรือแชร์ เพลงกับเพื่อนได้อย่างง่ ายดายเพียงแค่นำหูฟังอีกคู่ มาไว้ใกล้ๆ กับ iPhone หรือ iPad® การควบคุมด้วยเสียง มอบประสบการณ์ ใหม่อันทรงพลังให้ผู้ใช้ สามารถควบคุม iPhone, iPad หรือ ​Mac® ด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวได้แล้ ว นอกจากนี้ เทคโนโลยีการรู้จำคำพูดใหม่ล่ าสุดของ Siri ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนคุณสมบัติ นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ถอดเสี ยงและแก้ไขข้อความได้แม่นยำยิ่ งกว่าเดิม 1

ช่วยให้การพิมพ์แบบมือเดียวบนคี ย์บอร์ด iOS เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการปัดนิ้ วผ่านตัวอักษรของคำที่ต้องการพิ มพ์ การแก้ไขตัวอักษร ที่ได้รั บการปรับปรุงใหม่ช่วยให้ผู้ใช้ เลื่อนเอกสาร ขยับเคอร์เซอร์ และเลือกตัวอักษรที่ต้องการแก้ ไขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่ งขึ้น

