การรวมตัวของนักคิดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากทั่วโลก ในงานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กลับมาอีกครั้งกับงาน Corporate Innovation Summit 2020 (CIS 2020) – งานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรที่ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง ที่จัดโดย RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ณ ย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2563 ซึ่งงานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นี้ ได้รวบรวมนำเอา 240 เวิร์คชอปที่ดำเนินการโดยผู้นำทางความคิดทางด้านนวัตกรรมระดับโลกทั้งสิ้น

RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการค้นคว้าในหัวข้อ นวัตกรรมองค์กรในเอเชีย พบว่า 7 ใน 10 ของกลุ่มผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ เชื่อว่า Disruption เป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญและต้องหาทางรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีเพียงแค่ 3 ใน 10 เท่านั้นที่คิดว่าองค์กรของตนนั้นมีแผนการพร้อมที่จะเผชิญกับ Disruption

หมอคิด หรือ นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อร่วมตั้ง RISE กล่าวว่า “ในปัจจุบัน นวัตกรรมนั้นได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทุก ๆองค์กร แต่ทว่าแค่การรับรู้ และการเข้าใจเปลี่ยนแปลง ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ แต่การเรียนรู้วิธีการดำเนินการนวัตกรรมผ่านการลงมือทำจริงต่างหากที่จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้จริง”

Corporate Innovation Summit ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มจากการเพิ่มความสามารถให้กับผู้นำในองค์กรให้พร้อมในการดำเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดยในปีนี้ CIS สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา พร้อมรองรับผู้บริหารที่เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน และเวิร์คชอปมากกว่า 240 หัวข้อ ที่ผู้นำในองค์กรสามารถเรียนรู้และร่วมปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง รวมถึงทอล์คและช่วงเสวนาจากนวัตกรระดับโลกมากกว่า 200 ท่าน ที่จะร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์จริง ภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ Corporate Innovation (นวัตกรรมองค์กร), Future of Work (การทำงานในอนาคต), Deep Technology (เทคโนโลยีขั้นสูง), Creative Innovation (นวัตกรรมสร้างสรรค์), and Social Innovation and Sustainability (นวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหวของโลกที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรทั้งสิ้น

สำหรับงาน Corporate Innovation Summit 2020 ในครั้งนี้ RISE มุ่งเป้าจัดงานสัมมนาเรือธงระดับสากล ที่ไม่ได้ช่วยทรานฟอร์มแค่คนและองค์กร ด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือใหม่ ๆ เท่านั้น แต่หวังผลักดันประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กลายเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจและนวัตกรรมของโลก หากสนใจเข้าร่วมงาน Corporate Innovation Summit 2020 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ cis.riseaccel.com

นวัตกรระดับโลกที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่

● Eric Ries, New York Times Bestselling Author, The Lean Startup

● Ed Catmull, Co-founder and Former President, PIXAR

● Austin Kleon, New York Times Bestselling Author, Steal Like An Artist

● Mary McBride, Chair of Design Management, Pratt School of Art

● Kotchakorn Vorrakhom, CEO and Founder, LANDPROCESS / Porous City Network

● Artak Melkonyan, COO, UNDP SDG Innovative Finance

● Andreas Weigend, Director, Social Data Lab / Former Chief Scientist, Amazon

● Alvin Tse, General Manager, Xiaomi Indonesia

● Rashmi Sharma, Global Learning & Wellbeing, Unilever (SEA & ANZ)

● Dror Shaked, SVP Business Development, Wix.com

● Kinari Webb, Founder, Health In Harmony

● Em Roblin, Co-Founder, Inner Circles

● Patrik Sandin, Chairman, The Natural Step

เวิร์คชอปจากนวัตกรระดับโลก อาทิ เช่น

● Lean Startup In-depth for Practitioners

● Pixar’s Creative Process for Innovative Content

● Mission 2050: Designing Smart and Soft Cities

● Steal Like An Artist

● Radical Listening for Sustainable Innovation

● Startup Investment 101

● Let’s Dive into Design Sprints

● The Responsibility Process® Leading and Coaching workshop

● Unlearn: Let Go of Past Success to Achieve Extraordinary Results

● Inclusive Leadership: How You Can Maximize Innovation by Unleashing People’s Full Potential

● Rapid Ideas Generation for New Products and Services

● How Corporate Jumpstart Innovation to Drive Sustainability Impact